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男子專挑連鎖健身房更衣室行竊 警逮人送辦
賴姓男子趁下班時間人潮眾多，偷溜進大型連鎖健身房更衣室行竊，持工具破壞置物櫃，拿走財物，犯案30餘起。警方研判賴男認為更衣室無監視器才行竊，詢後依加重竊盜罪等送辦。
台北市刑警大隊肅竊組長陳建志今天說，調閱近期常發生竊盜案資料，掌握有民眾赴大型連鎖健身房運動時遭人行竊財物，案發地點都在更衣室，立即布線調查，掌握40歲賴姓男子涉嫌。
警方調大批監視器畫面查出，賴男自去年11月起開始犯案，專挑下班時間，赴健身房運動的人潮眾多，偷溜入內，再赴更衣室，等四下無人，持工具破壞置物櫃，竊走現金、精品皮包等物，初步調查已犯下30餘起竊盜案。
警方說，賴男赴健身房更衣室行竊時，曾一次破壞8個置物櫃，專挑大型連鎖健身房犯案，研判賴男認為更衣室無監視器，才敢連續行竊，犯案地點遍布台北市，且有被害人事後未報案，也增加查緝難度。
北市刑大掌握線索多月，日前赴賴姓男子住處逮人，起出犯案時穿著衣物及背包等物，警詢後依加重竊盜罪、詐欺罪將賴男移送台北地檢署偵辦。
市刑大表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，民眾會赴健身房等處運動或出遊，呼籲妥善保管財物，若赴健身房運動時，不要帶貴重物品及大量現金，若遭竊可立即報警。
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