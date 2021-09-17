兒吸笑氣爸大義滅親報警 還搶鋼瓶被警察噴滿臉辣椒水

桃園潘姓男子在家吸笑氣疑似神智不清，爸爸勸說無效大義滅親報案，警方到場見潘正在吸食打算扣押鋼瓶，潘竟失控拉扯想搶回，結果被警方噴辣椒水制伏，但他仍不罷休用力揍破警車內隔板，犯後還辯稱「只是不小心的」，檢方認為他犯嫌明確，偵結依妨害公務罪嫌起訴他。

檢警調查，潘男（22歲）今年7月5日在家吸食笑氣，因為父親看不下去打110報案，轄區中壢警方余姓、葉姓員警到場處理，當場發現潘男在吸笑氣，現場告知他行為已經違反毒性及關注化學物質管理法後，打算要扣押其鋼瓶。

未料潘男疑似吸笑氣吸到精神恍惚，竟然衝上前和葉員爆發拉扯，還企圖要搶回鋼瓶不讓警察依法扣押，一旁的余員為保護執勤同仁安全，也隨即拿出辣椒水噴灑潘，他因飲不疼痛不已這才放棄搶奪。

警方準備將潘帶回派出所保護管束期間，因他眼睛疼痛難耐，又在警車上行為脫序，不停用手猛力敲打警車內隔板，還當場打到破裂致令不堪使用，當場再被依妨害公務現行犯逮捕。