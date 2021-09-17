兒吸笑氣爸大義滅親報警 還搶鋼瓶被警察噴滿臉辣椒水
桃園潘姓男子在家吸笑氣疑似神智不清，爸爸勸說無效大義滅親報案，警方到場見潘正在吸食打算扣押鋼瓶，潘竟失控拉扯想搶回，結果被警方噴辣椒水制伏，但他仍不罷休用力揍破警車內隔板，犯後還辯稱「只是不小心的」，檢方認為他犯嫌明確，偵結依妨害公務罪嫌起訴他。
檢警調查，潘男（22歲）今年7月5日在家吸食笑氣，因為父親看不下去打110報案，轄區中壢警方余姓、葉姓員警到場處理，當場發現潘男在吸笑氣，現場告知他行為已經違反毒性及關注化學物質管理法後，打算要扣押其鋼瓶。
未料潘男疑似吸笑氣吸到精神恍惚，竟然衝上前和葉員爆發拉扯，還企圖要搶回鋼瓶不讓警察依法扣押，一旁的余員為保護執勤同仁安全，也隨即拿出辣椒水噴灑潘，他因飲不疼痛不已這才放棄搶奪。
警方準備將潘帶回派出所保護管束期間，因他眼睛疼痛難耐，又在警車上行為脫序，不停用手猛力敲打警車內隔板，還當場打到破裂致令不堪使用，當場再被依妨害公務現行犯逮捕。
檢方訊時，潘矢口否認犯行，辯稱他沒有損壞警車內隔板，自己只是不小心的，但葉姓、余姓員警指證歷歷，也有密錄器畫面、被損毀物照片佐證，檢方認為他犯嫌明確，偵結依妨害公務罪嫌起訴他。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言