影／不會看導航要教？外送員誤點 客跳針嗆：你很可憐

台北市一名外送員，16日下午，接到一張訂單，要送往南陽街附近。但由於他路不熟、走錯路，因此延誤送餐時間，沒想到顧客一看到他，就爆粗口嗆聲，還說「不會看導航要不要教你？」，並不斷跳針似的嗆「你很可憐」。外送員也不甘示弱，挑釁嗆顧客「來啊！你要打就打！」，顧客則回應「我手不屑碰你」，在友人的勸說下離開。這名外送員事後PO網抱怨送餐被嗆，對此這名顧客也做出回應，表示當時是外送員先出言挑釁，態度也很差，並且認為，該名外送員只節錄影像後半段，未呈現完整對話過程。

不過其他外送員看到影片後，也紛紛站出來聲援，表示「當每個司機都神仙喔，誰不會騎錯路過」、「可憐？我看你更可憐！懶惰成這樣，還不是要外送員幫你送餐，笑死人」、「公然侮辱是成立了！順便檢舉未帶口罩」。