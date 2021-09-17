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越野機車男尖石山區失聯7天找到了 虛弱躺河床待援

婦人摔車遭輾破頭臟器外露慘死 違停男闖大禍被起訴

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園張姓男子開車在路口違停佔用道路，廖姓婦人騎車行經擦撞他左後照鏡摔車，慘遭一旁許姓駕駛的右車後輪捲入輾破頭、胸，當場臟器外露慘死；檢方查，張在交岔路口10公尺範圍內違停，導致廖反應不及致死，偵結依過失致死罪嫌起訴他，許則無法預見防免認定無過失，偵結不起訴。

檢警調查，張男（37歲）今年4月12日開車經觀音區中正路1處交叉口，將車違停臨外側路肩，結果廖姓婦人騎機車經過時，右側擦撞到張車子的左後照鏡，廖重心不穩摔倒，慘遭後方許姓駕駛右後輪捲入，廖頭、胸部遭輾過當場臟器外露慘死。

警方初步將違停的張男、輾過廖的許男均依過失致死罪嫌移送偵辦，檢方訊時，張表示有將車停在事發地路邊，許則矢口否認犯行，辯稱當時他車速僅30至40公里，以為是貨物掉下來，看後照鏡發現機車倒在路邊就立刻停車。

檢方根據現場監視器、車輛行車事故鑑定會報告，發現張男在無號誌交岔路口附近的中央行車分向線彎道路段，於交岔路口10公尺範圍內禁止臨時停車處，又未盡靠右停車影響行車安全，是肇事次因。

檢方認為，張男違停在先，左前輪壓在白線佔用車道，影響廖婦用路空間，害她一時閃避不及死亡，其違停過失行為和廖死亡結果間有因果關係，偵結依過失致死罪嫌起訴他。

另開車輾過廖婦的許男部分，檢方勘驗監視器認為，當時是廖跟隨許車距離太近，且突遇到張違停，才反應不及摔車，許男也無法預見難以防免注意，認定他無過失不起訴。

張男違停害廖婦摔車慘死，檢方依過失致死罪嫌起訴他。記者曾健祐／攝影
張男違停害廖婦摔車慘死，檢方依過失致死罪嫌起訴他。記者曾健祐／攝影

違停 監視器 桃園

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