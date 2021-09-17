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越野機車男尖石山區失聯7天找到了 虛弱躺河床待援
已經在尖石高台山山區失蹤7天的祈姓男子，今天終於傳出尋獲的好消息，據搜救人員今天上午回報，已經在錦屏溪的河床上發現祈男的身影，不過因為他身處錦屏溪對岸，因此搜救人員正在架繩索渡河對他進行救援；據了解目視祈男身體虛弱無法動彈，救援隊將會直接將他送下山就醫。
來自桃園市的32歲祈姓男子，11日與友人騎越野機車上到尖石鄉海拔1500公尺的高台山，在中途卻又獨自往林中離開，沒想到到了約定碰頭的時間卻不見他身影，讓友人急忙報警求救，搜救人員原先只發現他遺留在林中的機車及隨行背包。
經過多天來出動近200人次搜救，親友也懸賞54萬元希望有山友提供線索好順利找到祈男，終於在今天上午搜救隊利用空拍機，在錦屏溪河床上發現他的身影，不過祈男恐因連日未進食，沒有體力移動，因此搜救隊正在合力將他救下山。
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