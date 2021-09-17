桃園觀音2死3傷車禍 疑競速失控所致 女乘客嚇癱擔架旁

桃園市觀音區台66線今天凌晨傳2死3傷車禍，女乘客被嚇到癱坐路邊。記者陳俊智／翻攝 桃園市觀音區台61線接台66線快速道路口，今天凌晨0時許發生2死3傷重大車禍，警方趕赴現場，肇事的洪姓男子酒測值為0，而地面有數公尺長的煞車痕，路肩另停了4輛轎車，加上傷者初步供述，懷疑是非法競速、競技造成，全案以過失致死罪偵辦中。

警方調查，洪姓男子今凌晨延台66線往大溪方向行駛，經觀音區快速路九段時，疑似車速過快失控，才會撞上停在路旁的4輛轎車，導致站在車外的27歲劉姓男子、32歲童姓男子死亡，25歲劉姓男子、28歲高姓男子受有骨折和擦挫傷，另外還有數名同行民眾飽受驚嚇。

洪男駕駛的肇事車輛疑從內線切到外線，在地面留下數米長的煞車痕跡，被撞的車輛板金嚴重扭曲變形，安全氣囊也都爆開，27歲的劉男和32歲的童男當場失去生命跡象，搶救時，同行友人也被嚇到癱坐在地。

事發後，現場民眾初步供稱互不認識，不清楚事情怎麼發生，但警方發現被撞的轎車排成一排停在路旁，而該路段無特別商家或景點，認為全案有疑點待釐清，近一步追問，才有人供出實情，稱「原本是在竹圍漁港附近玩車，後來警方驅離，才轉移陣地到台66線」。