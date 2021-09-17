影／女騎士遭右轉大貨車壓至車底 千斤頂救出送醫

45歲朱姓女子騎機車昨天上午在苗栗縣台1線、台 13甲線公路德照橋下停等紅燈，綠燈起步要直行時，不料遭到左側要右轉上橋的大貨車

撞擊，女子跌倒後遭大貨車右前輪輾壓並卡在車底，緊急由救護人員以千斤頂救出後送醫急救，目前仍救治中，這起事故雙方都無酒駕，車禍責任待調查釐清。大貨車轉彎時雖有打方向燈，但不符合交岔路口30公尺前應顯示方向燈的規定，竹南警分局呼籲駕駛人行經路口務必要提前開啟方向燈警示其他用路人。

竹南警分局16日10時許接獲報案，造橋鄉台1線及台13甲線路口發生交通事故，到場發現一名女子被壓在一輛大貨車車底下，消防救護人員動用千斤頂將大貨車撐起，合力將女子救出送醫，現場管制約80分鐘後排除事故，恢復交通，女子送醫後轉送台中童綜合搶救，骨盆及腿部傷勢嚴重。

依現場路口監視畫面顯示，車禍發生時，女子騎機車在56歲胡姓駕駛的大貨車右側停等紅燈，綠燈亮起時機車向前直行，大貨車開啟右轉方向燈右轉要進入台13甲線往北行駛，行進間大貨車撞上機車，女騎士跌倒後遭右前輪輾壓卡在車底，由救護人員救出後送醫。

竹南警察分局呼籲民眾，車輛行近路口如未依規定使用方向燈，容易造成其他用路人對車輛行車方向的誤判，依道路交通安全規則第102條第1項第4款、5款規定，駕車轉彎應距交岔路口30公尺前顯示方向燈，違者將依道路交通管理處罰條例第42條，處1200元以上3600元以下罰鍰，民眾駕車進入路口轉彎，務必要提前開啟方向燈警示其他用路人。