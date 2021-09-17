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台61路面出現「沙灘」！ 駕駛要吞1萬8千元罰單

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導

台61線來往車輛頻繁，有民眾行車見路面居然出現白色細沙狀堆積物，路面宛如「沙灘」，趕緊報警。警方調查，原來是田姓駕駛載運氯化鉀，不明原因掉落，散落路肩成「氯化鉀沙灘」，經警方警戒清除，淨空路面。田男則因未固定好物品，恐吃上1萬8千元罰鍰。

台中市清水警分局安寧所前天上午10時許接獲報案，台61線西濱快速道路北上車道有掉落物阻礙交通，由於西濱快速道路上車流量大，時速高達80公里，員警林裕財獲報後，盡速趕往現場。

警方發現，田姓男駕駛不知所措站在險象環生的路邊，看著滿地成沙灘狀的氯化鉀，此時車水馬龍且為大型車輛最多的時間，散落的氯化鉀若未立即排除，便會影響往來人車交通安全。

警方沿路擺放交通錐，並開啟巡邏車警報器吸引後方來車注意，避免後方來車追撞，警員苦無工具的情況下，迅速徒手將散落的氯化鉀搬至路旁，工務段隨後也到場一同清理，以利快速排除障礙物，交通恢復順暢。

警方現場封閉外側車道半小時後，已恢復雙道通車，警方將依道交條例舉發，不過田姓駕駛也感謝警方即時幫忙。

清水警分局安寧派出所所長王凱政呼籲，大型車裝載貨物務必綑紮牢固，若行駛中貨物掉落，將依道交條例第30條第1項第2款規定：「所載貨物滲漏、飛散、脫落、掉落或氣味惡臭。」處以新台幣3千元以上1萬8千元以下罰緩，且可能影響其他用路人行車安全。

台61線車輛頻繁，田姓駕駛未將貨品氯化鉀綑綁好，造成掉落，路面一攤攤白色細沙宛如小型「沙灘」。圖/讀者提供
台61線車輛頻繁，田姓駕駛未將貨品氯化鉀綑綁好，造成掉落，路面一攤攤白色細沙宛如小型「沙灘」。圖/讀者提供
台61線車輛頻繁，田姓駕駛未將貨品氯化鉀綑綁好，造成掉落，路面一攤攤白色細沙宛如小型「沙灘」。圖/讀者提供
台61線車輛頻繁，田姓駕駛未將貨品氯化鉀綑綁好，造成掉落，路面一攤攤白色細沙宛如小型「沙灘」。圖/讀者提供

沙灘 車道

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