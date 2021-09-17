網路求職誤入圈套 2男女竟成詐團收贓款工具

徐姓男子與黃姓女子分別在網路求職疑誤入詐騙集團圈套，成為詐騙集團犯罪成員；黃女的銀行帳戶被當成詐團人頭帳戶，徐男也成為詐騙集團車手。徐南下高雄，向黃女收款，遭警方逮捕，雙雙吃上詐欺官司。

據了解，28歲的黃姓女子同在網路求職，應徵會計助理，詐騙集團告訴她，只要她提供帳戶幫忙接受公司匯款，領出錢交給公司人員，10天就能有1萬多元報酬，她不疑有詐，便成為人頭帳戶。

9月13日黃女從自己的銀行帳戶，共領出103萬元，家人發現她的錢來路不明，得悉她求職過程，向高雄市警前鎮分局求助，警方發覺黃女誤入詐團圈套，得知有人要來收贓款，便埋伏抓人。

前鎮警分局復興路派出所員警到高雄市左營區大中二路交款地埋伏，趁徐姓男子出門面涉嫌向收款時逮人，徐才落網。

24歲的徐姓男子稱，他原本在餐廳當廚師，受疫情影響，餐廳歇業他跟著失業，沒有收入，才淪為詐騙集團車手。