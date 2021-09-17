11人登山團遇湍急瀑布 宜蘭消防摸黑搜救
雙北一行11人的登山團前天從桃園塔曼山起登，昨天自宜蘭大同鄉明池山莊下山；1名女山友下山途中跌倒骨折，又遇山區降雨、湍急瀑布難行，警消獲報前往救援，費時逾8小時，深夜協助其平安下山。
宜蘭縣政府消防局昨天下午2點43分，獲報大同鄉明池110線林道8公里處，有登山客受傷，請求派車接駁送醫。據了解，來自雙北的登山團15日自桃園塔曼山入山，預計昨天在明池山莊下山；1名年約6旬的女山友途中跌倒，右手腕疑似骨折，仍可行走下山。
大同分隊救護車下午4點抵達，遲遲不見登山客，後經聯繫得知，隊伍行經林道5公里處，遇上山區降雨，使得行走困難，加上瀑布水勢湍急無法穿越。消防局隨即加派人力，同時通知林務局、明池派出所支援，共14人攜帶各式救援裝備出動。
搜救團隊晚間近8點時，發現待援登山客就在瀑布山壁對岸；搜救人員兵分兩路，一組徒步涉險前往對岸，為女山友骨折的右手進行包紮固定，另組人馬則架設繩索，協助通過瀑布，並於晚間11點15分將人送抵明池山莊停車場，傷者表示自行就醫。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言