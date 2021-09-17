11人登山團遇湍急瀑布 宜蘭消防摸黑搜救

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導

雙北一行11人的登山團前天從桃園塔曼山起登，昨天自宜蘭大同鄉明池山莊下山；1名女山友下山途中跌倒骨折，又遇山區降雨、湍急瀑布難行，警消獲報前往救援，費時逾8小時，深夜協助其平安下山。

宜蘭縣政府消防局昨天下午2點43分，獲報大同鄉明池110線林道8公里處，有登山客受傷，請求派車接駁送醫。據了解，來自雙北的登山團15日自桃園塔曼山入山，預計昨天在明池山莊下山；1名年約6旬的女山友途中跌倒，右手腕疑似骨折，仍可行走下山。

大同分隊救護車下午4點抵達，遲遲不見登山客，後經聯繫得知，隊伍行經林道5公里處，遇上山區降雨，使得行走困難，加上瀑布水勢湍急無法穿越。消防局隨即加派人力，同時通知林務局、明池派出所支援，共14人攜帶各式救援裝備出動。

搜救團隊晚間近8點時，發現待援登山客就在瀑布山壁對岸；搜救人員兵分兩路，一組徒步涉險前往對岸，為女山友骨折的右手進行包紮固定，另組人馬則架設繩索，協助通過瀑布，並於晚間11點15分將人送抵明池山莊停車場，傷者表示自行就醫。

一行11人登山團昨一遇山區降雨、湍急瀑布難行，警消獲報前往救援。圖／宜蘭縣政府消防局提供
一行11人登山團昨一遇山區降雨、湍急瀑布難行，警消獲報前往救援。圖／宜蘭縣政府消防局提供
搜救人員為女山友固定骨折右手。圖／宜蘭縣政府消防局提供
搜救人員為女山友固定骨折右手。圖／宜蘭縣政府消防局提供
該處瀑布水勢湍急不易穿越，搜救人員架設繩索，協助登山客通過。圖／宜蘭縣政府消防局提供
該處瀑布水勢湍急不易穿越，搜救人員架設繩索，協助登山客通過。圖／宜蘭縣政府消防局提供

山友 骨折 桃園

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