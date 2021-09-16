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影／偷蕉賊不悔改 萬安演習前飛車搶奪錢包遭逮
昨天下午萬安演習，47歲廖姓男子卻在演習前一刻，在南投市區飛車搶奪銀行女員工錢包，一度讓外界以為銀行遭搶，南投警分局調閱監視器追查，今天循線在南投市逮捕廖姓嫌犯，偵訊後依搶奪罪嫌移送南投地檢署偵辦。
南投警分局昨天下午1時多接獲報案，南投市三和三路有銀行遭搶，當時警方正準備萬安演習管制，接獲報案立刻到場偵辦。
不過，令人意外的是並非銀行遭搶，而是張姓女行員1時從南陽路走回銀行，突然後方一名男子騎機車欺進，搶走女行員的皮包後加速逃逸，女行員驚覺被搶追了幾步，回到銀行才報警，讓外界誤以為是銀行遭搶。
警方從路口監視器，發現嫌犯是有竊盜前科的廖姓男子，他先到國道三號南投服務區附近，偷走路旁機車，再到南投市區尋找下手對象，看到被害人手上拿著錢包，當即動手行搶，手提包內有1500元現金，今天循線在南投市逮捕廖姓男子。
廖姓嫌犯有毒品、竊盜前科，因為繳不出車貸，最近在南投市郊偷割香蕉變賣，讓農民損失15萬元，廖姓男子被捕後交保，沒想到仍不思悔改，又再犯下飛車搶案，警方訊後依搶奪罪嫌移送法辦。
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