桃園地院舊院區傳工安意外 工人遭高壓電暈癱軟掛梯上

桃園地方法院舊院區今傳出工安意外，1名50多歲工人遭220伏特高壓電到昏迷命危，舊院區現由桃園市府使用，現由新工處施作內部改建裝潢，未來預計給環保局、研考處進駐。新工處指出，工人拆除隔間遭舊有電線電到，將進一步釐清有無先斷電，桃園勞檢處也已介入調查。

警消獲報，該名工人今下午1點多在桃園地院舊院區施工，因高度需求有使用A字梯，但過程中疑似不慎遭220伏特高壓電擊，整個人瞬間昏迷掛在梯子上，同仁發現趕緊協助將他攙扶到地面，

桃園市消防局獲報到場時，工人已經失去呼吸心跳，緊急送醫急救回覆生命跡象，目前仍在搶救中。

桃園地院新院區今年1月落成啟用後，法治路舊院區回歸國有財產署，並由桃園市政府使用，現由桃院市府新建工程處負責施作裝潢工程，預計未來由環保局、研考處1999專線進駐。

桃園新工處指出，經委託包商施作「舊司法園區廳舍整修工程」，該名工人拆除隔間過程疑似誤觸舊有電線被電到，但因一般拆除工程都會先局部斷電，相關過程有無違反規定需再調查釐清，也已通報桃園勞檢處。