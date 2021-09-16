不肖兒涉詐背60萬和解 又吃3萬群聚罰鍰父嘆繳不出

法務部執行署新北分署辦理「強力執行滯欠防疫案件罰鍰專案」成效卓越，徵得新台幣35萬餘元。其中一件違規群聚罰鍰案件為一名未成年范姓少年，因與朋友群聚遭新北市衛生局罰3萬元罰緩，但他家貧加上需還清日前因擔任車手被提告求償的和解金60萬元，讓范父大嘆賠不起，最後新北分署決定協助范父辦理寬緩執行，待范父一家人經濟好轉後再催繳。

據了解，范姓少年就讀高一，與其高齡62歲的老父親還有三個兄弟姊妹合住三重一間老舊公寓，父親因腳傷無法工作，全家靠著政府微薄補助以及親友接濟勉強度日。日前范姓少年為賺取3千元酬勞擔任詐騙集團車手，被依詐欺罪嫌起訴後與被害人以60萬元和解。

范父難過表示，他一個月勉強擠出1千元慢慢幫兒子償還賠償金，未料不肖兒再因與朋友於疫情期間群聚，吃上3萬元罰鍰被強制執行，范父見執行官上門才知兒子又闖禍，大喊繳不出罰鍰，只得向行政執行官央求暫緩強制執行，最後行政執行官准許范父辦理寬緩執行，待家中經濟好轉後再繳清罰鍰。