快訊

日本能登半島規模5.2地震 最大震度近5級

聽新聞
test
0:00 / 0:00

不肖兒涉詐背60萬和解 又吃3萬群聚罰鍰父嘆繳不出

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導

法務部執行署新北分署辦理「強力執行滯欠防疫案件罰鍰專案」成效卓越，徵得新台幣35萬餘元。其中一件違規群聚罰鍰案件為一名未成年范姓少年，因與朋友群聚遭新北市衛生局罰3萬元罰緩，但他家貧加上需還清日前因擔任車手被提告求償的和解金60萬元，讓范父大嘆賠不起，最後新北分署決定協助范父辦理寬緩執行，待范父一家人經濟好轉後再催繳。

據了解，范姓少年就讀高一，與其高齡62歲的老父親還有三個兄弟姊妹合住三重一間老舊公寓，父親因腳傷無法工作，全家靠著政府微薄補助以及親友接濟勉強度日。日前范姓少年為賺取3千元酬勞擔任詐騙集團車手，被依詐欺罪嫌起訴後與被害人以60萬元和解。

范父難過表示，他一個月勉強擠出1千元慢慢幫兒子償還賠償金，未料不肖兒再因與朋友於疫情期間群聚，吃上3萬元罰鍰被強制執行，范父見執行官上門才知兒子又闖禍，大喊繳不出罰鍰，只得向行政執行官央求暫緩強制執行，最後行政執行官准許范父辦理寬緩執行，待家中經濟好轉後再繳清罰鍰。

新北分署另在專案期間，於永和區、新板特區等地順利收到民眾繳清拖欠已久的罰鍰，一個月內共計徵得欠款35萬餘元，成果豐碩。新北分署呼籲，疫情尚未確定回穩，民眾應遵守政府防疫規定，外出全程配戴口罩、不群聚，以免受罰。

范姓老父看到行政執行官上門，才知三兒子又在外頭闖禍，大嘆已無能力協助繳清罰鍰。圖／新北分署提供
范姓老父看到行政執行官上門，才知三兒子又在外頭闖禍，大嘆已無能力協助繳清罰鍰。圖／新北分署提供

疫情 車手 詐騙

延伸閱讀

影／女兒K歌填爸手機違反實名制 父母仍替她代繳罰款

振興券加碼回饋太好康 最低0元就可入住長榮酒店

居檢男一通電話挨罰10萬遲遲不繳 今查封機車

持五倍券至長榮酒店消費 最多享0元現金入住

相關新聞

影／送葬用靈獅、佛祖車慶分局長調職 署長也看不下去

新竹縣竹東警分局前分局長江建忠今天調任宜蘭縣三星警分局，竹東地方人士昨以送葬用靈獅、佛祖車觸他霉頭，還用蜈蚣鼓陣在大街上...

不肖兒涉詐背60萬和解 又吃3萬群聚罰鍰父嘆繳不出

法務部執行署新北分署辦理「強力執行滯欠防疫案件罰鍰專案」成效卓越，徵得新台幣35萬餘元。其中一件違規群聚罰鍰案件為一名未...

行人閃違停轎車遭水箱車撞死 消防員判刑6月

南投縣鄧姓男子前年11月在草屯鎮走路，為了繞過違停轎車走在車道，卻遭消防水箱車後視鏡撞擊頭部，傷重死亡。湯姓消防隊員表示...

桃園地院舊院區傳工安意外 工人遭高壓電暈癱軟掛梯上

桃園地方法院舊院區今傳出工安意外，1名50多歲工人遭220伏特高壓電到昏迷命危，舊院區現由桃園市府使用，現由新工處施作內...

忘記錢包藏毒品 高雄男派出所領回當場被逮

高雄市董姓男子騎機車不慎將皮夾遺失，被熱心民眾拿到附近派出所，警方清點皮夾內財物時，發現除了有1萬元現金及身分證，暗袋另...

檢疫期趴趴走遭罰45萬一再拖欠 桃園女2度遭扣賓士車

桃園陳姓女子違反防疫規定，檢疫期間趴趴走外出買奶茶、洗頭，一共遭裁罰45萬元，因陳繳納罰款一再拖欠，經行政執行署桃園分署...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。