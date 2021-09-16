行人閃違停轎車遭水箱車撞死 消防員判刑6月

南投縣鄧姓男子前年11月在草屯鎮走路，為了繞過違停轎車走在車道，卻遭消防水箱車後視鏡撞擊頭部，傷重死亡。湯姓消防隊員表示，死者突然出現在車道，根本應變不及，南投地方法院根據車禍鑑定，認為水箱車超速且未注意車前狀況，依過失致死判湯姓隊員有期徒刑6月，李姓轎車駕駛有期徒刑3月。

判決書指出，鄧姓男子前年年11月18日走在南投縣草屯鎮中正路郵局前，因李姓男子轎車違停擋住，便走在車道繞過。湯姓消防員正好駕駛水箱車，沿著中正路外側車道行駛，鄧姓男子走進車道，頭部遭水箱車後視鏡擊中受傷倒地送醫急救，仍在去年1月31日傷重死亡。

法官審理時，李姓轎車駕駛承認路邊違停，與鄧姓男子死亡有因果關係。湯姓消防員則不承認犯罪，「我覺得我沒有過失，我沒有辦法避免撞倒這個行人」；湯的律師也說，被害人1秒內闖入車道，無足夠距離和時間及時剎車。

法官調查，轎車占用車道0.4公尺，被害人身高182公分，比轎車還高，水箱車為大貨車，湯姓消防員駕駛座視線更寬廣，沒有被轎車阻擋視線可能。

湯則供稱，剛處理完雜草火警，從中正路過看到郵局附近轎車違停，他就把水箱車往左偏，並從後視鏡看見一輛黑色的車要超他的車，他的視線往右邊，看到鄧姓男子在轎車前方兩個車身距離，但不確定鄧當時是在車道上還是在路面邊線以內。

法官認為，根據湯姓消防員說法，他都應可發現被害人行走於違停車輛前方，應小心減速行駛、隨時剎停或轉向迴避等必要措施，依當時客觀情況，無不能注意的情形，他卻未注意。

而勘驗監視錄影，當時水箱車時速為61公里，超過速限50公里。經行車事故鑑定、鑑定覆議會覆議，都認定湯姓消防員超速行駛，且未充分注意車前狀況及妥當採取安全措施，為肇事次因。若湯姓消防員未超速，且注意車前狀況，就會有更充裕時間應變，甚至車頭向左偏行約20公分等措施，便能避免消防車後視鏡碰撞鄧男頭部。