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居檢偷溜出門又欠防疫旅館費 高雄男房子被查封

聯合報 / 記者張議晨／高雄即時報導

高雄徐姓男子去年6月搭機返台，居家檢疫期間卻出門購物，被高雄市衛生局開罰10萬元，還積欠防疫旅館2萬1000元，沒想到事隔1年徐男不願繳清罰單，專案小組發現徐男名下有房屋，今陪同地政人員完成測量後，當場查封房屋，嚇得徐男當場強調「我會繳錢」，預計明天辦理分期繳清欠款。

今高雄分署執行迅雷行動，針對高雄市衛生局移送的22件防疫案件欠款的對象，展開強制執行。林姓夫妻檔在入院治療期間，不配合疫調，害得衛生局無法找出感染源，被處以30萬元罰鍰。

除徐姓男子外，林姓夫妻檔今年5月31日分別確診新冠肺炎，卻隱匿足跡資料，夫妻各被開罰30萬元，但兩人逾期未繳罰金，今年8月移送執行，行政執行官清查兩人名下財產，扣到存款8萬餘元，其中江女名下有部國產轎車，今天專案小組抵達兩人住處，發現車輛停靠路邊當場查封，若未繳清欠款，將在1個月後拍賣抵債。

另外，還有一名今年1月從土耳其返台的莊姓男子，居家檢疫期間刻意將手機留在家裡外出，累計違規時間長達74小時，因情節重大被高雄市衛生局重罰100萬元，並移送高雄分署執行。

據了解，莊男並非首次違規，先前因違反防疫規定多次被開罰，由父母親協助繳清10多萬欠款，只是這次重罰金額龐大，父母無力繳清而被移送執行，但莊男卻在執行前出境，名下又無財產，今將執行通知書交由莊男母親。

高雄分署說，莊男已被限制出境、出海，若返國除非繳清罰款，否則不能再出國，若堅持不出面提供清償計畫，不排除以拘提方式將惡意不繳義務人拘提到案。

林姓夫妻檔合計被開罰60萬元，因未繳清欠款，汽車今被行政執行署查封。圖/讀者提供
林姓夫妻檔合計被開罰60萬元，因未繳清欠款，汽車今被行政執行署查封。圖/讀者提供
徐姓男子積欠防疫旅館及罰單費用，名下房子今被行政執行署查封。圖/讀者提供
徐姓男子積欠防疫旅館及罰單費用，名下房子今被行政執行署查封。圖/讀者提供

衛生局 高雄市

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