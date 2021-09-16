西門町租屋糾紛2連爆 房東房客互毆全法辦

蘇姓房東與房客有租屋糾紛，日前在租屋處相約談判，仍僵持不下，房客見蘇男準備離開，一氣之下毆打蘇男，搶走其錢財，雙方鬧上警局，現場7人被依強盜罪嫌送辦；近日雙方又相約到警局談判租屋糾紛，蘇男友人又在警局外遇到房客，當場大打出手，警詢後又將現場8人依傷害罪、妨害秩序罪嫌送辦。

警方調查，59歲蘇男將台北市萬華區峨眉街上的自有民宅租出，因近日都更在即，房客質疑房東「明知都更在即，卻簽下長期租約」，要求蘇男先將租房押金退回，但蘇男認為租約未到期，拒絕交還押金。

雙方9月10日晚上相約租屋處談判，房客各自找來朋友一起討論，共5男2女赴約與蘇男相談，但雙方仍各持己見、僵持不下；蘇男見談判無果，準備離開，但房客希望蘇男「給出交代」，與蘇男爆發拉扯，其中40歲林男、41歲李男甚至出手毆打蘇男，林男還將蘇男身上現金、手機搶走，以此牽制蘇男。

蘇男與對方發生拉扯，連上衣都被扯破，獨自逃往鄰近的西門町派出所報案求助，警方獲報後立刻介入調查，詢後將房客等7人依強盜罪嫌送辦，林男事後遭收押禁見，李男則以2萬元交保。

雖雙方爆發口角，蘇男9月13日晚上仍與郭姓男房客相約轄區西門町派出所談判租屋糾紛，未料，同行的蘇男女兒、女婿等7男1女，在警所旁遇到郭男及其女友，因不滿蘇男挨揍，當場與郭男爆發激烈爭執，雙方拉扯之下。

因現場鄰近西門町派出所，警方獲報立刻到場制止，將現場人員全數帶回警所偵辦，詢後依傷害罪、妨害秩序罪嫌將滋事8人移送偵辦。