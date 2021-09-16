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7旬老婦癱倒路邊 汐止警急到場因酒醉送醫

觀天下 / 記者李嘉文／汐止報導

汐止分局員警發現婦人身體虛弱、意識模糊、無法言語並散發陣陣酒味，後送至醫院做後續檢查。 圖／觀天下有線電視提供
汐止分局員警發現婦人身體虛弱、意識模糊、無法言語並散發陣陣酒味，後送至醫院做後續檢查。 圖／觀天下有線電視提供
汐止分局橫科派出所日前接獲通報汐止區環東引道口前100公尺處，1名老婦人戴著口罩仰臥於人行道旁之雜草堆積處，疑似發生死亡案件，經員警穿戴防護裝備趕赴現場，發現婦人身體虛弱、意識模糊、無法言語並散發陣陣酒味，並發現喝剩下的半瓶米酒，經消防人員確認患者身體無外傷，生命跡象穩定後送至醫院做後續檢查。

汐止分局為防疫安全起見，接獲報案後，由巡邏警員葉大北、鄭全廷急忙穿戴防護裝備趕赴現場，果真有1名老婦人攤在馬路邊，靠近察看後發現該名婦人仍有在呼吸，經喚醒見其由於老婦意識不清，對於員警的詢問均無法回應，經檢視其隨身物品，確認身分為居住於附近79歲之高姓婦人，並聯繫家屬表示其患有輕度精神狀況不良及慢性疾病，早晨說要出門買菜，也沒有發現異狀，所幸警、消獲報及時協助救援送醫。

汐止警分局呼籲，民眾迷途情況日益增多，建議家屬多加留心，儘量避免讓家中精神狀況較差之長者獨自外出，亦可向社會局申請愛心手鍊配戴，以利走失時員警及社福人員能迅速找尋；另民眾如主動發現疑似失智症之落單長輩，請立即撥打110報警處理，替失智之長輩能夠找到回家的路。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

汐止 失智症 人行道

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