桃園消防救助訓40人結業 44歲隊員克服心魔成功圓夢

桃園市消防局每年辦理救助訓，今年因疫情延宕近3個月才終於結訓，今天下午在八德防災教育館辦理結訓成果驗收演練，由局長謝呂泉親自頒發結訓證書及獎狀，40名學員中又以44歲的隊員蔣偉隆最受矚目，不僅勤加訓練獲得參訓資格，更克服不諳水性的心魔，成功挑戰湍急溪水並結訓，直言是「給自己最好的禮物」。

早期救助訓曾明文規定35歲以上不得參加，後雖開放，但因體力要求大，參加者多為年輕同仁，今年44歲的華勛分隊隊員蔣偉隆平時勤加鍛鍊，成功通過篩選標準並取得參訓資格，最後也跟大家一起結訓。

蔣偉隆表示，之所以會來參加救助訓，是想要克服自己過去不諳水性的障礙，經過在南投水里溪與濁水溪一帶挑戰湍急水流、模擬颱風天橫渡對岸後，成功提升了自己的泳技與救助技巧，這次打破心魔是「給自己最好的禮物」；與眾多年輕同仁一同訓練，也讓自己心態更加年輕，與就讀高中的兒子互動，少了一層隔閡。

本次救助訓也有2位分隊長參加，分別是26歲的茄苳分隊長鄭仁豪與第一搜救分隊長蘇翊瑄。擔任學員長的鄭仁豪表示，分隊長參加救助訓最大的收穫，是瞭解同仁平時訓練內容，包括同仁具備哪些能力、在救援現場如何運用，幫助自己在指揮時更能妥善部署人力。

鄭仁豪說，訓練中最辛苦的是1萬公尺長跑測驗，非常考驗體能，尤其疫情期間還要配戴口罩，難度較往年都高；另訓練曾因疫情暫停3個月，也積極透過消防局為分隊準備的健身器材維持及加強體能。

消防局長謝呂泉表示，桃園市1年1度的救助訓至今年已辦理24期，旨在精進同仁體能與救災技能，桃園市是工業大市，過去曾有多名同仁在工廠大火中殉職，因此救災方面更須研討改進，除了救助訓外也有辦理火場安全訓練，增加同仁自保能力以及在火場中的待救時間，並在火場增設安全官，提升同仁工作安全。