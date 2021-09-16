彰縣6位分局長今上任 王惠美要求治安更上層樓

彰化縣警察局新任彰化分局長王國峯、和美分局長葉文啟、鹿港分局長郭志豪、北斗分局長楊志傑、溪湖分局長林書慶、田中分局長林詔徹今天走馬上任，縣長王惠美出席聯合交接典禮時，期待各分局長在也剛上任的警察局長吳坤旭領導下，既有的良好基礎下，能夠繼續保持佳績，帶領分局警察團隊更上一層樓。

王惠美介紹新任分局長表示，新任鹿港分局長郭志豪是中央警察大學65期法律學系研究所畢業，曾任澎湖縣警察局望安分局長職務；新任北斗分局長楊志傑中央警察大學67期行政警察學系、台北教育大學資訊系研究所碩士畢業，曾任澎湖縣警察局望安分局、新竹縣警察局新埔分局、彰化縣警察局溪湖分局長等職務；新任和美分局長葉文啟，中央警察大學59期交通管理學系研究所畢業，曾任嘉義縣警察局竹崎分局長職務。

新任溪湖分局分局長林書慶，中央警察大學66期刑事警察學系、犯罪防治學系研究所碩士、博士畢業，曾任宜縣縣警察局三星分局長職務；新任田中分局長林詔徹，中央警察大學58期公共安全學系、行政管理學系研究所碩士畢業，曾任宜蘭縣警察局蘇澳分局長職務。，

彰化分局長婁自強直升彰化縣警察局督察長，王惠美特別強調，婁自強曾經擔任7任的分局長，相當資深，接任彰化分局長的王國峯，曾任花蓮縣警察局鳳林分局以及本縣芳苑分局、北斗分局分局長職務，已經有3任分局長經驗，對彰化治安有強化作用。

王惠美說，就任縣長後，一直非常重視警政工作，包括監視器、廳舍改建、更新警用設備、汰換老舊車輛以及員警的健康檢查等，讓警察同仁能安心拚治安；在疫情期間，要特別謝謝警察同仁的配合，不論是居家隔離、居家檢疫的協處工作，都有警察同仁的協助，也才能夠有好的治安的基礎，縣民也才更能夠安心來拚經濟。