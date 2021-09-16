嘉縣警局4分局長今上任 翁章梁：不容犯罪挑釁

嘉義縣長翁章梁下午在警察局主持新任主任秘書張文川就職，以及水上警分長張澤銘、布袋警分局長張世儒、中埔警分局長吳俊德、竹崎警分局長陳宏平等4人，就職宣誓交接典禮。

警政署公布這波全國警官人事異動，縣察局有主任秘書及4位分局長異動：主秘林崇志調派保安警察第七總隊督察長；嘉市警局第一分局長張文川調派嘉縣警局主任秘書。

水上分局長程純濱調派嘉市第二分局長。布袋分局長蘇偉荃調派屏東縣警局內埔分局長。中埔分局長莊思神調派雲林縣警局斗南分局長。竹崎分局長葉文啟調派彰化縣警局和美分局長。

新到任分局長：南投縣警局集集分局長張澤銘調派水上分局長。台南市警局歸仁分局組長張世儒調派布袋分局長。台南市警局刑警大隊隊長吳俊德調派中埔分局長。台南市警局新營分局組長陳宏平調派竹崎分局長。其中張世儒、吳俊德、陳宏平3人是新任警分局長。