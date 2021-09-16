調任前地方擺陣挑釁 警分局長江建忠：坦蕩無懼

前竹東警分局長江建忠今天調任宜蘭，針對昨天地方請獅團及蜈蚣鼓隊在竹東警分局門口疑擺陣挑釁，江建忠說，這是擔任警分局長要面對的，他坦蕩、無懼，不覺得受委屈。

宜蘭縣政府警察局今天於宜蘭縣長林姿妙主持下，舉行卸、新任警分局長聯合布達交接典禮，其中江建忠調任三星警分局分局長。

針對昨天地方請獅團及蜈蚣鼓隊在竹東警分局門口疑擺陣挑釁，江建忠表示，對於警察工作，他執法嚴格，黑白分明；對於幫派挑釁，他坦蕩、無懼，做對的事情且勇於面對，警察使命不會因而改變、被左右。

江建忠認為，他秉持勇於執法的態度擔任警職，如果執法過程中顧忌太多，反而會對守秩序、善良的民眾是不公平。

他表示，執法過程中難免會出現被取締者、被干涉者的不服，也會造成工作上負擔，但這些都是擔任警分局長要去面對的，他勇於面對、坦蕩蕩，不覺得受委屈。

他說，警政服務多面向，每個地方風情都不同，宜蘭三星好山好水、風光明媚、民眾熱情善良、治安良好，他會以服務鄉親為宗旨，把民眾大小事、山區急難救助、交通問題等做好。