男騎越野機車進尖石山區 竟丟下背包、車後消失林間

一名來自桃園市的32歲祈姓男子，6天前（11日）獨自騎越野機車上到尖石鄉海拔1500公尺的高台山，並將機車及隨行背包留在樹下，人卻就此失蹤，救難隊連日來出動上百人次搜救都毫無男子下落，家屬已經集資懸賞50萬元，希望有山友能提供線索，希望男子平安歸來。

據了解，祈姓男子是與友人在11日當天一同前往高台山，但據同行友人所稱，祈男在經由海拔1200公尺的尖石小錦屏登山登口騎進高台山山區後，就獨自往另個方向離開，沒想到之後就聯繫不上，到了相約在登山口碰面下山時間，都還等不到人，懷疑出了意外，因此當天晚間7時許立刻報警求救。

消防局第二大隊大隊長陳軍佑表示，救援人員在11日當天就出動前往山區搜救，但是卻只找到祈男的越野機車以及背包遺留在林中一處樹下，就連手機都還放在背包內，研判祈男可能是為上廁所或下車散步，只是在周遭行動，不會走太遠。

可是經過5天的搜救行動，都還沒有發現祈男蹤影，他就如同在林中人間蒸發一般；消防局也不解，為何祈男會將機車停在一旁，人卻不知往何處去，且當時他穿著車靴，並不適合走山路，不可能走太遠。