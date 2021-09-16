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與四面佛廟公有糾紛 他「放火燒廟」重判6年

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

李姓男子與台北市林森北路四面佛廟廟公有糾紛，花1萬元教唆鄭姓男子縱火，台北地方法院審理，今天依燒燬現供人使用之住宅未遂罪判決李有期徒刑6年，判鄭有期徒刑3年8月，鄭的犯罪所得沒收。可上訴。

2019年12月7日，台北市警消單位接獲報案，指林森北路一棟大樓發生火警，於是派出大批消防車、救護車及逾百名消防員到場灌救，共救出134人、疏散500人。

火調結果事後出爐，認定起火點在1樓，災損則燒毀四面佛廟等3戶人家，造成相關家具、佛具、裝潢等及11部機車毀損。

警方過濾監視器畫面，循線逮捕李姓男子、鄭姓男子，並查出李與四面佛廟的陳姓廟公有金錢糾紛，雙方先在網路上互嗆，李心生不滿，以1萬元代價教唆鄭縱火，檢方偵結認為李、鄭犯放火罪，起訴他們。

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

四面佛 北市 縱火

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