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瞎！運將擦撞消防車肇逃 遭逮後辯怕妨礙救災

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市消防局今天中午接獲火警報案電話，派遣人車趕往現場。李姓計程車司機開車經過時，不慎擦撞消防車，未停車處理。警方依據目擊者提供車號找到他，舉發肇事逃逸。李說，因為擔心妨礙救災才直接駛離，一念之差將面臨罰鍰和吊扣駕駛執照處分。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心中午12點多接獲報案，成功一路133巷內有民宅冒出白煙。消防人員趕到現場，發現屋內僅有一名老翁。他因料理午餐時未注意爐火，導致屋內充滿煙霧，住宅警報器也響了，幸好未釀災。

消防人員在處理這場火警時，40多歲李男駕駛計程車經過現場，經過消防車時發生碰撞。李男肇事後未停車查看處置，逃離現場。目擊的消防隊員和民眾都有記下車號，通報警方追查。

李男下午2點多到派出所說明肇事經過時說，開車經過消防車時，一時沒注意撞到消防車。他因為覺得消防人員正忙著滅火，如果停下來可能會影響執勤，才駛離現場。

道路交通管理處罰條例62條第1項規定，汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處1000元以上、3000元以下罰鍰；逃逸者，並吊扣其駕駛執照1個月到3個月。警方舉發李男違規，對他開出紅單。

李姓計程車司機開車不慎擦撞消防車，未停車處理，被警方舉發肇事逃逸，面臨罰鍰和吊扣駕駛執照處分。記者邱瑞杰／翻攝
李姓計程車司機開車不慎擦撞消防車，未停車處理，被警方舉發肇事逃逸，面臨罰鍰和吊扣駕駛執照處分。記者邱瑞杰／翻攝
李姓計程車司機開車不慎擦撞消防車，未停車處理，被警方舉發肇事逃逸，面臨罰鍰和吊扣駕駛執照處分。記者邱瑞杰／翻攝
李姓計程車司機開車不慎擦撞消防車，未停車處理，被警方舉發肇事逃逸，面臨罰鍰和吊扣駕駛執照處分。記者邱瑞杰／翻攝

計程車 基隆

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