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影／孕婦急生娃 員警開道10分鐘飛馳三鄉鎮抵醫院

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣田中鎮陳姓準爸爸載陣痛的妻子要趕赴醫院生產，無奈一路紅燈，陳男怕孩子等不及要出生了，趕緊攔下員警求助，田中派出所警員吳彥儒、張祐豪二話不說，幫他們開道，一路急駛10分鐘內就跨越三鄉鎮趕赴12公里外的醫院生產，事後陳男上網報喜母子平安，也公開向員警道謝。

警察先生可以幫幫忙嗎？我老婆要生了，可能會來不及」田中派出所警員吳彥儒、張祐豪9月12日晚間正在田中鎮斗中路一家超商簽巡時，陳男慌張的攔下他們求助，原來陳男當晚本來正陪懷孕妻子逛街，妻子突陣痛破水，他開車要送妻子到員林醫院，怎料一直紅燈，陳男怕來不及，只好求助員警。

二名員警立即熱心開啟警示燈及警報器，一路為陳男開道，飛馳經過田中、社頭、員林三鄉鎮10分鐘就抵達員林市的婦產科，讓夫妻倆鬆口氣，事後陳男也上網報喜說「感謝田中派出所兩位員警昨天幫我們開道，讓我老婆順利生產，母子平安，非常感謝你們」，讓這段人民保姆伸援手的佳話傳開。

田中鎮陳姓男子載陣痛的妻子要趕赴醫院生產，無奈一路紅燈，陳男攔下員警求助，田中派出所警員二話不說，幫他們開道，一路急駛10分鐘內就抵達12公里外的醫院順利生產。圖 ／警方提供
田中鎮陳姓男子載陣痛的妻子要趕赴醫院生產，無奈一路紅燈，陳男攔下員警求助，田中派出所警員二話不說，幫他們開道，一路急駛10分鐘內就抵達12公里外的醫院順利生產。圖 ／警方提供
田中鎮陳姓男子載陣痛的妻子要趕赴醫院生產，無奈一路紅燈，陳男攔下員警求助，田中派出所警員二話不說，幫他們開道，一路急駛10分鐘內就抵達12公里外的醫院順利生產。圖 ／警方提供
田中鎮陳姓男子載陣痛的妻子要趕赴醫院生產，無奈一路紅燈，陳男攔下員警求助，田中派出所警員二話不說，幫他們開道，一路急駛10分鐘內就抵達12公里外的醫院順利生產。圖 ／警方提供
田中鎮陳姓男子載陣痛的妻子要趕赴醫院生產，無奈一路紅燈，陳男攔下員警求助，田中派出所警員二話不說，幫他們開道，一路急駛10分鐘內就抵達12公里外的醫院生產，事後陳男上網報喜母子平安，也公開向員警道謝。圖 ／警方提供
田中鎮陳姓男子載陣痛的妻子要趕赴醫院生產，無奈一路紅燈，陳男攔下員警求助，田中派出所警員二話不說，幫他們開道，一路急駛10分鐘內就抵達12公里外的醫院生產，事後陳男上網報喜母子平安，也公開向員警道謝。圖 ／警方提供

員林 警察

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