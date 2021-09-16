影／孕婦急生娃 員警開道10分鐘飛馳三鄉鎮抵醫院

彰化縣田中鎮陳姓準爸爸載陣痛的妻子要趕赴醫院生產，無奈一路紅燈，陳男怕孩子等不及要出生了，趕緊攔下員警求助，田中派出所警員吳彥儒、張祐豪二話不說，幫他們開道，一路急駛10分鐘內就跨越三鄉鎮趕赴12公里外的醫院生產，事後陳男上網報喜母子平安，也公開向員警道謝。

「警察先生可以幫幫忙嗎？我老婆要生了，可能會來不及」田中派出所警員吳彥儒、張祐豪9月12日晚間正在田中鎮斗中路一家超商簽巡時，陳男慌張的攔下他們求助，原來陳男當晚本來正陪懷孕妻子逛街，妻子突陣痛破水，他開車要送妻子到員林醫院，怎料一直紅燈，陳男怕來不及，只好求助員警。