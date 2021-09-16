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大浪奪命！金山磺港漁港舢舨翻覆 船長送醫不治
新北市金山區磺港漁港出海口紅燈塔附近海域，今天下午發生一艘小型動力漁船疑似風浪太大翻覆，47歲吳姓船長被救起時已無呼吸心跳，命危搶救後宣告不治，詳細原因由海巡署報請檢方相驗釐清。
今天中午12時50時，一艘舢舨船CTS-6660翻覆於磺港港嘴，吳姓船長在海上漂浮，經由新北市消防局及第二岸巡隊磺港安檢所，派員前往救援，船長救起時無意識，由金山消防分隊，送往台大醫院金山分院急救，約2點半宣告不治。
另外，下午1時13分，又有一起意外，新北市萬里區台2線48.9k，太平洋翡翠灣飯店海邊，據報有一名衝浪客離海邊約3到4公尺，疑似游不回來，目前已看不到人。第六大隊搜派遣大隊、金山中隊、秀峰及萬里人車前往。已經找到患者男性40多歲，身上有一些外傷，拒絕送醫，並無大礙。
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