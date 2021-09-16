大浪奪命！金山磺港漁港舢舨翻覆 船長送醫不治

新竹縣竹東警分局前分局長江建忠今天（16日）被調往宜蘭縣三星警分局，昨天竹東地方人士請來陣頭歡送他，出動送葬用的靈獅、佛祖車觸他霉頭，還用蜈蚣鼓陣繞場，被警方視為挑釁意味濃厚，今天上午新竹縣警察局長吳敬田罕見動怒，撂重話「誰作亂就抓誰」，將展開掃黑行動。同時相關涉案人員也將依侮辱公署罪嫌，函送地檢署偵辦。

2021-09-16 12:55