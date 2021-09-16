女客急領「戰地醫生的愛」 機警運將直送警所聯手阻詐

33歲林姓女子日前上網認識一名網友，自稱是在葉門工作的戰地醫生，因該地受恐怖攻擊，想把家產寄給林女保管，但在基隆被海關扣住，需繳交5000美元才能領出，林女聽聞信以為真，立刻趕赴基隆付款，途中計程車司機察覺異狀，直接將林女載到鄰近派出所求助，經警方說明此為典型詐騙手法，林女才驚覺受騙，所幸保住財物。

警方調查，詐騙集團在網路上鎖定林女下手，自稱在葉門工作的戰地醫生，不時對林女噓寒問暖，培養情愫，雙方相談甚歡，甚至互以「老公、老婆」稱呼。

詐團見時機成熟，近日誆稱葉門遭受恐怖攻擊，急於將家產寄到台灣給深愛的林女，也作為給林女的「愛的禮物」，但貨品在基隆被海關扣留，需由林女前往繳交5000美元才能領取。

林女信以為真，9月14日中午立刻外出搭乘計程車趕往基隆，她告訴司機自己要到基隆海關領包裹，但43歲林姓司機指出，海關有諸多單位，不知道要送她到哪裡，進一步詢問林女後，發現事態有異，遂直接將林女送往鄰近派出所求助。

台北市萬華分局莒光派出所獲報後，所長李文豪親自向林女說明，「我跟你保證，這是典型的『假交友』詐騙手法」，提醒林女切勿將財物匯出，經說明近期發生類似詐騙案例，林女才恍然大悟，驚覺受騙。