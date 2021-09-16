女子晚間躲彩券行休息未被趕 竟趁店員不注意行竊

高雄市一名蔡姓女子疑因無業，自8月底到9月初多次在楠梓區店家、彩券行行竊，得手5千多元，警方調閱監視器發現蔡女行竊時車牌雖以膠帶遮蔽，但因喜歡戴著一頂粉紅色安全帽，且常逗留彩券行，終於在右昌某間彩券行逮獲蔡女，依竊盜罪嫌送辦。

楠梓警分局8月底至9月初接獲5起竊盜報案，4間店家零錢箱被偷，1間彩券行被偷走現金4千多元，員警分析路口監視器影像，發現5起案件皆為同一人犯案，都戴著同一頂粉紅色安全帽、車牌遭遮掩不易辨識，擴大調閱監視器逐一訪查得知蔡女（39歲）犯案地點遍及左營、楠梓。

彩券行調閱監視器發現，一名女子趴在櫃台上偷走抽屜現金，竊嫌疑似就是晚間常常坐在店外椅子上休息的蔡女，店員表示，蔡女經常半夜在店外逗留好幾小時，老闆好心不願驅趕，沒想到好心被雷親，蔡女更在行竊後不見蹤影。

警方本月8日巡邏時，在右昌一間彩券行發現蔡女，上前盤查，蔡女坦承犯行表示，找不到工作才一直行竊，錢都花光了，本以為遮掩車牌可以逃避追捕，還是栽在員警手上。

據了解，蔡女因被家人趕出家門，居無定所又遲遲找不到工作，平時晚間逗留彩券行休息，會先觀察商家及彩券行許久後鎖定目標，再趁店家不注意徒手行竊，警方詢後依竊盜罪嫌函送橋頭地檢署偵辦。