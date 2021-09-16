苗栗縣警局人事異動 卸任、新任分局長聯合交接
苗栗縣警局上午舉行卸任、新任分局長聯合交接典禮，此次異動包括苗栗、通霄、頭份警分局長，縣長徐耀昌到場主持，縣內民代及各界人士多人與會觀禮。
縣警局表示，這次內政部警政署重要警職調整，縣警局新任主任秘書由屏東縣警局主秘鄭鴻文調任、新任督察長高德昌由基隆市警局第二分局長調任、新任苗栗分局長由彰化縣警局和美分局長金秋華調任、新任通霄分局長由台東縣警局成功分局長陳文彬調任、新任頭份分局長由南投縣警局信義分局長呂育騰調任，5人都具有碩士學歷，實務經驗與歷練相當豐富。
徐耀昌肯定卸任主秘莊武能、督察長劉文雄、苗栗分局長楊贊鈞、通霄分局長林振明及頭份分局長何孟宗對苗栗縣的貢獻 ，並祝賀他們因優異表現獲警政署拔擢榮調更重要職務。
苗栗縣警局這次人事異動，其中原縣警局督察長劉文雄調台中市警局督察、主秘莊武能調台南市警局督察、苗栗分局長楊贊鈞調連江縣警局督察長、通霄分局長林振明調縣警局警務參、頭份分局長何孟宗調台中市警局東勢分局副分局長、刑大副大隊長林育旺調花蓮縣警局新城分局長、交通隊長林炎巨調金門縣警局金湖分局長。
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