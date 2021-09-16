預防疫稽查...說是男朋友卻叫不出名字 女陪侍當場被逮

高雄市警苓雅分局凌晨對餐酒館突擊稽查，發現女公關陪侍顧客喝酒，其中1名女公關遇員警查證身分，趕緊拉著旁邊男酒客的手，稱是男女朋友，但警方一問對方的名字，立刻露出馬腳，警方說因為她「連名字都叫不出來！」，依違反傳染病防治法開單舉發，函由衛生局裁罰。

苓雅警分局成功路派出所獲報，苓雅區自強三路某餐酒館違反防疫規定，昨天凌晨，動員對餐酒館防疫稽查，一進店，發現沙發區共有3桌客人，未依防疫規定，落實梅花座，餐酒館負責人沈姓男子（39歲）與林姓（20歲）、洪姓（35歲）2名女公關，分別接待3桌顧客，違反防疫規定。

其中林姓女公關稱她並不是當公關作陪，而是和一群朋友到店裡消費，更向員警說，坐在她身邊的男客就是她男友，認為沒違反防疫規定。可是，員警要他們互說出名字，不但林女說不出來，男客也傻眼，員警質疑連名字都叫不出來，怎麼說是男女朋友，當場戳破謊言。

警方認為店方未落實防疫規定，違反傳染病防治法，開單舉發，函由市府裁罰，並可能對店家斷水斷電。