代課師不滿教室裝監視器請辭後尋短 校長崩潰自責

嘉義市某國小陳姓女代課老師，日前為了校方在教室裝監視器與趙姓校長爭執，認為違反教育意義向校方請辭，校長召開會議請陳說明、相互對質，陳事後認為校長做法是霸凌投訴媒體，但本月13日被家屬發現留遺書仰藥自盡、送醫不治，檢警會同法醫相驗判定死因藥物中毒。

據了解，趙姓校長得知陳女走絕路，情緒幾乎崩潰、未接電話，日前已向教育處請辭，教育處認為事件仍在調查中，同意她先休假、靜待調查結果；教育處日前也會同校方向家屬致哀、說明事件始末。

40歲陳女這學期到嘉義市某國小當代課老師，本月1日起任小一某班導師，4日周六她回學校加班，發現總務處至她的班級教室裝監視器，她因事前未被告知，立即向校長表達不滿並提建言，但校長認為「不需通知家長」，並直言「不裝監視器出事，校長及行政單位都無法幫忙處理」。

陳女之後感覺多次被女校長刁難、決定辭職，校長認為老師臨時請辭、應該把話說清楚，7日召開「臨時教師晨會」，請陳女向全校老師說明離職原因，雙方也就教學狀況、裝監視器過程對質，過程約20分鐘，陳女事後認為當天晨會做法是職場霸凌，向媒體投訴不滿。

「唉，溝通不足！」當日與會人員表示，當天晨會是臨時召開的，陳女表述能力相當好、不卑不亢，趙姓校長和陳相互說明個人立場，趙校長之後也因未先向陳說明就裝監視器行為向陳道歉。

陳女投訴媒體後，地方臉書社群也轉貼討論，網友對於趙姓校長和陳女作法各有不同評價，陳看完網友留言又向社群投書，說明事件始末，並表示「看網友留言很傷心難過，我不是完美的老師，但絕對是還不錯的老師。」

陳女投書指出，「學校裝監視器如果是拍我、我很開心，但監視器是為監控某些學生就不妥，反映後校方仍堅決要裝，我認為此違反教育意義，可能侵犯學生隱私權 ，故選擇離開與本人理念不合學校……， 也認為學生上學被拍攝，讓身為家長的她不捨。」