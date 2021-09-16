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影／超危險！從3樓拉延長線到1樓幫電動車充電

聯合報 / 記者張善寧 黃靖雯／即時報導

延長線是家中必備實用物品，但若使用不當，可能會過熱，嚴重更可能會起火釀成災害。有網友PO文抱怨，鄰居為貪圖方便，將延長線從3樓窗戶垂掛到1樓，幫電動車充電，嚇壞住戶。

網友在「爆料公社」發文說，有住戶不把電動機車的電池拿到樓上充電，夜晚直接將延長線從3樓窗戶垂掛到1樓充電，危險舉動嚇壞附近鄰居。原Po第一時間提醒，對方竟回應，「剛搬來這裡，所以不知道！」也讓原Po傻眼，認為這是基本常識，因為一句「不知道」，讓整棟大樓的人都處在危險當中！

貼文一出，引發網友熱議，紛紛回應「這樣充電真的很危險」、「突然下雨會走火吧……這是公共危險啊！」、「有這樣住戶，記得買火險」、「沒常識」、「每天經過順手幫他省電」。

從3樓拉延長線到1樓幫電動機車充電，離譜舉動嚇壞其他住戶。翻攝／爆料公社
從3樓拉延長線到1樓幫電動機車充電，離譜舉動嚇壞其他住戶。翻攝／爆料公社

爆料公社

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