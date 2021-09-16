蜈蚣陣、葬禮靈獅慶他調職！竹縣警局震怒 今撂重話將大掃蕩
新竹縣竹東警分局前分局長江建忠今天（16日）被調往宜蘭縣三星警分局，昨天竹東地方人士請來陣頭歡送他，出動送葬用的靈獅、佛祖車觸他霉頭，還用蜈蚣鼓陣繞場，被警方視為挑釁意味濃厚，今天上午新竹縣警察局長吳敬田罕見動怒，撂重話「誰作亂就抓誰」，將展開掃黑行動。
據地方知情人士說法，蜈蚣鼓屬於武陣，有非常濃厚的武裝、叫囂意味，靈獅則又稱為白獅，有「白事」之意，因此都只用在葬禮上，這次竟然被拿來歡送分局長，還在分局前放炮、敲鑼打鼓，更有送葬佛祖車繞場，喇叭放送佛經，算是十分觸人霉頭的行徑，似乎是要詛咒江建忠官途不順。
據了解，請來陣頭歡送江建忠的是竹東地方上兩大勢力的成員，因為自從2019年江建忠從嘉義竹崎前來竹東就任後，完全不甩地方勢力，甚至因執法嚴格、不留情面，讓地方勢力在經營事業上，屢屢遭警方干擾，惹得地方上怨聲載道，雖不敢造次卻也是長期忍氣吞聲。
沒想到這次江建忠將被調走的消息一出，立刻引起地方勢力大為振奮，還私下竊喜「黑暗的時代終於要過去了」，部分成員一時興起才請靈獅陣頭歡送分局長，卻沒拿捏好分寸玩過頭，樂極生悲，惹到縣警局大為震怒。
警局長吳敬田今天上午在新任分局長就任典禮上，撂重話「針對不法分子務必斬草除根，絕不容許在新竹縣轄境鬧事，誰作亂就抓誰！」特別指示接任竹東分局長的林明鋒，立刻展開強力掃蕩，要壓制地方勢力囂張氣焰，且警局已經掌握涉事成員身分，將陸續約談。
縣警局也發表聲明表示，新竹縣警方一直以來戮力從公維護地方治安，8月份已經掃蕩幫派組合4件、逮捕不法分子29人，另查獲槍砲4件4人，起獲1把制式手槍、1把土製獵槍、2把改造手槍，以及各類毒品案件75件78人及2件詐欺機房，將持續強力掃蕩作為，杜絕不法勢力入侵。
因為這起事件將起的掃黑行動，目前警方初步規畫將以「除惡務盡、溯源刨根」原則，針對幫派份子「一波一波掃、一個一個抓」；據悉，目前地方勢力大老也十分頭疼，對於下屬成員惹出如此大的風波，已經放話嚴加管束，希望平息警局怒火。
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