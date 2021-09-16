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宜蘭縣警局今布達交接 4新官走馬上任

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導

宜蘭縣政府警察局今天舉辦卸、新任分局長聯合布達交接典禮，共有4位新官上任，分別為督察長施宇峰、宜蘭分局長張文峰、蘇澳分局長潘嘉旺，以及三星分局長江建忠。宜蘭縣長林姿妙親自主持，並期勉借重其長才，為宜蘭縣治安、交通工作共同打拚。

督察長施宇峰今年46歲，為中央警官學校62期行政警察學系畢業，原任金門縣警察局督察長。55歲宜蘭分局長張文峰，畢業於中央警察大學65期行政警察學系，自雲林縣警察局臺西分局長調任。

蘇澳分局長潘嘉旺現年46歲，中央警察大學 62期法律學系畢業，原任臺北市政府警察局士林分局督察組長。三星分局長江建忠51歲，是中央警察大學65期行政警察學系畢業，原任新竹縣政府警察局竹東分局長。

另外，前督察長徐俊生榮調基隆市警察局督察長、宜蘭分局前分局長林建良榮陞澎湖縣政府警察局主任秘書、蘇澳分局前分局長林詔徹榮調彰化縣警察局田中分局長，而三星分局前分局長林書慶榮調彰化縣警察局溪湖分局長，並於今天至新任單位報到。林姿妙特別感謝其在宜蘭縣服務期間的努力和付出。

林姿妙提到，宜蘭縣自雪山隧道、蘇花改通車以來，連結國道5號形成東部走廊，使得假日人車流量遽增，她期許警察同仁加強交通秩序維護，以確保民眾交通順暢、行車安全。

新任宜蘭分局長張文峰。圖／宜蘭縣警局提供
新任宜蘭分局長張文峰。圖／宜蘭縣警局提供
新任三星分局長江建忠。圖／宜蘭縣警局提供
新任三星分局長江建忠。圖／宜蘭縣警局提供
新任督察長施宇峰。圖／宜蘭縣警局提供
新任督察長施宇峰。圖／宜蘭縣警局提供
新任蘇澳分局長潘嘉旺。圖／宜蘭縣警局提供
新任蘇澳分局長潘嘉旺。圖／宜蘭縣警局提供
宜蘭縣政府警察局今天舉辦卸、新任分局長聯合布達交接典禮，共有4位新官上任。圖／宜蘭縣警局提供
宜蘭縣政府警察局今天舉辦卸、新任分局長聯合布達交接典禮，共有4位新官上任。圖／宜蘭縣警局提供

警察 宜蘭 林姿妙

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