宜蘭縣警局今布達交接 4新官走馬上任

宜蘭縣政府警察局今天舉辦卸、新任分局長聯合布達交接典禮，共有4位新官上任，分別為督察長施宇峰、宜蘭分局長張文峰、蘇澳分局長潘嘉旺，以及三星分局長江建忠。宜蘭縣長林姿妙親自主持，並期勉借重其長才，為宜蘭縣治安、交通工作共同打拚。

督察長施宇峰今年46歲，為中央警官學校62期行政警察學系畢業，原任金門縣警察局督察長。55歲宜蘭分局長張文峰，畢業於中央警察大學65期行政警察學系，自雲林縣警察局臺西分局長調任。

蘇澳分局長潘嘉旺現年46歲，中央警察大學 62期法律學系畢業，原任臺北市政府警察局士林分局督察組長。三星分局長江建忠51歲，是中央警察大學65期行政警察學系畢業，原任新竹縣政府警察局竹東分局長。

另外，前督察長徐俊生榮調基隆市警察局督察長、宜蘭分局前分局長林建良榮陞澎湖縣政府警察局主任秘書、蘇澳分局前分局長林詔徹榮調彰化縣警察局田中分局長，而三星分局前分局長林書慶榮調彰化縣警察局溪湖分局長，並於今天至新任單位報到。林姿妙特別感謝其在宜蘭縣服務期間的努力和付出。