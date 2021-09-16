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影／違規攔查不停 警開3罰單...最高罰3萬3600元

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

一名男子昨天開車經台中市沙鹿區時跨越雙黃線違規，男警騎警車要攔查，男駕駛說要停前方路旁接受檢查，竟加速逃，警方依車牌逕行舉發，將開3張罰單，最高可罰3萬3600元。

清水警分局表示，昨天下午5點多，警方發現自小客貨車違規跨越雙黃線後，上前攔查，該車不停並加速往中清路駛離，員警尾隨在後，至中清路與忠貞路口前發現前方停等紅燈車陣後，駕駛開進機車道後再急切入快車道車陷於車陣中，現場險象環生。

警員上前示意停車，男駕駛並未下車受檢，推說開到前方路口停車，竟等到綠燈後從車陣駛離逃逸，警員考量當時人車眾多，恐危第三用路人安全，未再尾隨，並即通報攔截圍捕。

警方表示，該車行車過程中未涉及危險駕駛等不法行為，有關該車拒絶停車接受稽查而逃逸及不依規定駛入來車道部分，清水分局將依道路交通管理處罰條例第45條第1項第3款處新臺幣600到1800元、第60條1項處1萬到3萬逕行舉發。

台中市清水警分局警員攔查違規轎車駕駛，對方不停加速逃。圖／警方提供
台中市清水警分局警員攔查違規轎車駕駛，對方不停加速逃。圖／警方提供
台中市清水警分局警員攔查違規轎車駕駛，對方不停加速逃。圖／警方提供
台中市清水警分局警員攔查違規轎車駕駛，對方不停加速逃。圖／警方提供

車道 罰單

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