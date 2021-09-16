桃園情侶吵架失足落水 勇警秒脫裝備跳下救人

桃園市一對情侶感情失和，在埤塘邊發生爭執又互相拉扯，結果雙雙失足跌落水中，員警獲報到場時發現2人逐漸向水深的池中央漂去，情況非常危急，果斷脫下裝備跳入水中救人，拉著2人游回岸邊，均只有輕微擦傷、意識清楚，幸無大礙。

昨天下午2時許，桃園警分局龍安派出所接獲民眾報案，稱國豐七街旁埤塘有一對男女跌落水中，巡邏員警陳叄慧及楊盛宇接獲通報立即馳援。

員警趕抵現場時，該對情侶（男30歲，女35歲）逐漸漂向埤塘中央，由於池中央水非常深，情況危急，陳叄慧當機立斷，馬上卸下裝備，縱身躍入水中救人，楊盛宇則在岸邊呼叫支援並通報消防隊到場協助救援。

陳叄慧抓著2人，奮力游回岸邊，警消人員合力將他們拉上岸，所幸都意識清楚，僅輕微擦傷，陳叄慧在救援過程中也受到輕微擦傷，經救護人員處理後均無大礙。

據了解，2人為情侶，因情感不睦在埤塘邊爭吵，來回拉扯之下竟失衡跌入水中；員警勸導兩人正面溝通，避免意氣用事，以免發生意外。