雞蛋黃及所長兩犬遭毒殺 桃市議員、志工發文悼念
昨天傍晚有民眾發現桃園市新屋區動保處收容所前藻礁路上，所內愛犬雞蛋黃及所長遭毒殺，新屋小志工札記及劉小花在臉書PO文表示，最具特色的2隻狗離開了，之前志工們多次提過在收容所附近廣設監視器，希望長官能替雞蛋黃及所長申冤；市議員謝美英也在PO文悼念，去年底還到新屋收容所探望雞蛋黃，竟然死於非命，呼籲動保處應對症下藥，解決問題。
昨天傍晚民眾經過收容所附近，發現收容所內的雞蛋黃及所長口吐白沫倒臥在地，所長在園區人員到場前，就已離世，而雞蛋黃送醫後仍回天乏術。
劉小花表示，雞蛋黃跟所長被毒死了，動保處若只解剖屍體卻不報警對嗎，之前志工們多少次提過在收容所附近廣設監視器，一直被推託，不相信以長官的能力做不到，請大家替他們申冤，身為公家機關，這是對公權力的挑釁。
新屋小志工札記也指出，關園後老是向大家討雞腿的雞蛋黃，每次停好車就會出現討肉乾的所長，幾乎等同是收容所象徵的存在，總覺得你們是所內最幸福的狗狗，可以自由走動、受疼愛，新屋動物保護教育園區的長官們，如果連自己的園狗被毒死也息事寧人，就不要再說有多在乎收容的狗狗了。
謝美英表示，去年底還去探望已故簡稚澄園長的遺孤雞蛋黃，沒想到竟是最後一面，在收容所附近慘遭毒手，相當諷刺，呼籲動保處立即啟動調查，園區外的棄養、放養、放毒等長期問題，應通盤檢討，對症下藥。
桃園市政府動物保護處長王德吉表示，雞蛋黃及所長是陪伴園區度過數個寒暑的毛夥伴，也是宣導動物福利的最佳代言夥伴，對於身故我們感到無限哀傷，動保處昨天立即蒐集現場相關證物，並已送交市警局進行毒餌指紋等採證；兩隻毛小孩遺體將委託台灣大學獸醫專業學院進行病理解剖以確認死因，全力緝凶，將犯罪人繩之以法。
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