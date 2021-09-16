雞蛋黃及所長兩犬遭毒殺 桃市議員、志工發文悼念

昨天傍晚有民眾發現桃園市新屋區動保處收容所前藻礁路上，所內愛犬雞蛋黃及所長遭毒殺，新屋小志工札記及劉小花在臉書PO文表示，最具特色的2隻狗離開了，之前志工們多次提過在收容所附近廣設監視器，希望長官能替雞蛋黃及所長申冤；市議員謝美英也在PO文悼念，去年底還到新屋收容所探望雞蛋黃，竟然死於非命，呼籲動保處應對症下藥，解決問題。

昨天傍晚民眾經過收容所附近，發現收容所內的雞蛋黃及所長口吐白沫倒臥在地，所長在園區人員到場前，就已離世，而雞蛋黃送醫後仍回天乏術。

劉小花表示，雞蛋黃跟所長被毒死了，動保處若只解剖屍體卻不報警對嗎，之前志工們多少次提過在收容所附近廣設監視器，一直被推託，不相信以長官的能力做不到，請大家替他們申冤，身為公家機關，這是對公權力的挑釁。

新屋小志工札記也指出，關園後老是向大家討雞腿的雞蛋黃，每次停好車就會出現討肉乾的所長，幾乎等同是收容所象徵的存在，總覺得你們是所內最幸福的狗狗，可以自由走動、受疼愛，新屋動物保護教育園區的長官們，如果連自己的園狗被毒死也息事寧人，就不要再說有多在乎收容的狗狗了。

謝美英表示，去年底還去探望已故簡稚澄園長的遺孤雞蛋黃，沒想到竟是最後一面，在收容所附近慘遭毒手，相當諷刺，呼籲動保處立即啟動調查，園區外的棄養、放養、放毒等長期問題，應通盤檢討，對症下藥。