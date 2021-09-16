快訊

直播／聯合報七十周年企劃 「聯合70 許願未來」

國四車禍！大貨車高架摔落平面嚴重毀損 駕駛清醒送醫

雞蛋黃及所長兩犬遭毒殺 桃市議員、志工發文悼念

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導

昨天傍晚有民眾發現桃園市新屋區動保處收容所前藻礁路上，所內愛犬雞蛋黃及所長遭毒殺，新屋小志工札記及劉小花在臉書PO文表示，最具特色的2隻狗離開了，之前志工們多次提過在收容所附近廣設監視器，希望長官能替雞蛋黃及所長申冤；市議員謝美英也在PO文悼念，去年底還到新屋收容所探望雞蛋黃，竟然死於非命，呼籲動保處應對症下藥，解決問題。

昨天傍晚民眾經過收容所附近，發現收容所內的雞蛋黃及所長口吐白沫倒臥在地，所長在園區人員到場前，就已離世，而雞蛋黃送醫後仍回天乏術。

劉小花表示，雞蛋黃跟所長被毒死了，動保處若只解剖屍體卻不報警對嗎，之前志工們多少次提過在收容所附近廣設監視器，一直被推託，不相信以長官的能力做不到，請大家替他們申冤，身為公家機關，這是對公權力的挑釁。

新屋小志工札記也指出，關園後老是向大家討雞腿的雞蛋黃，每次停好車就會出現討肉乾的所長，幾乎等同是收容所象徵的存在，總覺得你們是所內最幸福的狗狗，可以自由走動、受疼愛，新屋動物保護教育園區的長官們，如果連自己的園狗被毒死也息事寧人，就不要再說有多在乎收容的狗狗了。

謝美英表示，去年底還去探望已故簡稚澄園長的遺孤雞蛋黃，沒想到竟是最後一面，在收容所附近慘遭毒手，相當諷刺，呼籲動保處立即啟動調查，園區外的棄養、放養、放毒等長期問題，應通盤檢討，對症下藥。

桃園市政府動物保護處長王德吉表示，雞蛋黃及所長是陪伴園區度過數個寒暑的毛夥伴，也是宣導動物福利的最佳代言夥伴，對於身故我們感到無限哀傷，動保處昨天立即蒐集現場相關證物，並已送交市警局進行毒餌指紋等採證；兩隻毛小孩遺體將委託台灣大學獸醫專業學院進行病理解剖以確認死因，全力緝凶，將犯罪人繩之以法。

新屋小志工札記臉書PO文表示，關園後老是向大家討雞腿的雞蛋黃，每次停好車就會出現討肉乾的所長，幾乎等同是收容所象徵的存在，總覺得你們是收容所最幸福的狗狗，可以自由走動、受工作人員疼愛。記者翁唯真／翻攝
新屋小志工札記臉書PO文表示，關園後老是向大家討雞腿的雞蛋黃，每次停好車就會出現討肉乾的所長，幾乎等同是收容所象徵的存在，總覺得你們是收容所最幸福的狗狗，可以自由走動、受工作人員疼愛。記者翁唯真／翻攝
劉小花臉書PO文表示，雞蛋黃跟所長被毒死了，動保處若只解剖屍體卻不報警對嗎，之前志工們多少次提過在收容所附近廣設監視器，一直被推託，不相信以長官的能力做不到，請大家替他們申冤，身為公家機關，這是對公權力的挑釁。記者翁唯真／翻攝
劉小花臉書PO文表示，雞蛋黃跟所長被毒死了，動保處若只解剖屍體卻不報警對嗎，之前志工們多少次提過在收容所附近廣設監視器，一直被推託，不相信以長官的能力做不到，請大家替他們申冤，身為公家機關，這是對公權力的挑釁。記者翁唯真／翻攝
市議員謝美英也在臉書PO文悼念，去年底還到新屋收容所探望雞蛋黃，竟然死於非命，呼籲動保處應對症下藥，解決問題。記者翁唯真／翻攝
市議員謝美英也在臉書PO文悼念，去年底還到新屋收容所探望雞蛋黃，竟然死於非命，呼籲動保處應對症下藥，解決問題。記者翁唯真／翻攝

雞蛋 桃園 監視器

延伸閱讀

桃園新屋收容所2犬疑遭毒殺 動保處長王德吉：嚴懲不貸

桃園復興路樹倒塌電力已恢復 剩12人在收容所其餘已歸

嘉市舊「遊民收容所」月底前驗收 未來用途曝光

桃市中秋活動喊卡 民政局：補助經費視情況調整使用

相關新聞

國四嚴重車禍！大貨車高架掉落平面車摔爛 駕駛清醒送醫

國道4號神岡后里路段今早10點多發生重大車禍，一輛大貨車疑在高架道路上先與一輛轎車發生碰撞後，竟摔落至平面道路，車頭全毀，但50多歲駕駛僅右眼黑青、左腳右手骨折，意識清楚送慈濟醫院治療。

影／潮境受困礁岩釣客獲救 目睹同伴抱冰桶泅水被沖走

基隆市許姓男子到潮境公園尾端的海面礁岩釣魚，昨天下午因漲潮受困。他在午夜近12點獲救後，描述目睹陳姓釣客抱著冰桶，試圖從...

雞蛋黃及所長兩犬遭毒殺 桃市議員、志工發文悼念

昨天傍晚有民眾發現桃園市新屋區動保處收容所前藻礁路上，所內愛犬雞蛋黃及所長遭毒殺，新屋小志工札記及劉小花在臉書PO文表示...

摸黑鑿溪壁！男涉盜採稀有北投石25.9公斤值129萬 遭送辦

台北市北投區陳姓男子，昨天凌晨支身走下北投溪溪床，闖進「北投石自然保留區」持鋼鑿敲溪壁，盜採重達25.9公斤的北投石，若...

桃園新屋收容所2犬疑遭毒殺 動保處長王德吉：嚴懲不貸

昨天傍晚有民眾行經桃園市新屋區動保處收容所前藻礁路上，赫然發現有2隻狗口吐白沫倒臥在地，2狗疑似遭人下毒，議員黃敬平接受...

男機車騎士布袋台17線疑自撞電桿 掉排水溝死亡

嘉義縣消防局上午7點18分獲報，在布袋鎮台17線西安里過溝西勢附近，有名機車騎士疑似自撞電線桿後，落到大排水溝，救護人、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。