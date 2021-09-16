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地方人士放炮「歡送」調任 新任三星警分局長:坦然無懼

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
江建忠自新竹縣竹東警分局調任至宜蘭服務，新竹地方人士昨天以陣頭、放炮等來「歡送」。他對此表示，自己沒有任何委屈，這是警察工作必須要勇於面對的，並強調自己坦蕩蕩。 記者林佳彣／攝影
江建忠自新竹縣竹東警分局調任至宜蘭服務，新竹地方人士昨天以陣頭、放炮等來「歡送」。他對此表示，自己沒有任何委屈，這是警察工作必須要勇於面對的，並強調自己坦蕩蕩。 記者林佳彣／攝影

宜蘭縣政府警察局今天上午進行卸、新任分局長聯合布達交接典禮，其中新任三星分局長江建忠回到宜蘭三星家鄉服務，備受外界關注。他自新竹縣政府警察局竹東分局長調任消息一出，地方人士昨天請來陣頭、舞獅、放炮，甚至還有蜈蚣陣、佛祖車。江建忠今天對此表示，自己沒有任何委屈，這是警察工作必須要勇於面對的，並強調自己坦蕩蕩。

江建忠現年51歲，畢業於中央警察大學65期行政警察學系，原任新竹縣政府警察局竹東分局長逾2年期間，其行事作風引起地方人士不滿，不少基層員警認為他做事細心嚴謹、公事公辦。江建忠今天公開回應，「這是對於個人的批評也好，工作本身也好，不再做聲明。」

「沒有任何委屈，這是警察工作必須要勇於面對。」江建忠對於昨日新竹地方人士的放炮、蜈蚣陣等行為，他說，現在已經離開新竹縣竹東分局，現在人在宜蘭縣，會做好為民服務工作。

對於警察工作，江建忠特別聲明兩件事，第一點，「面對執法嚴格，黑白分明，甚至幫派挑釁，我坦蕩無懼。」他肯定這是對的事情且勇於面對，強調警察使命不因如此而改變、被左右。

其次，在宜蘭新官上任的江建忠提及，警政服務多項，每個地方風情不一樣，宜蘭是一個好山好水、風光明媚、民眾熱情善良，以及治安良好之地。他說，會以服務鄉親為宗旨，做好為民服務，扮演好警察人民保母的角色。江建忠也表示，新任期重視服務鄉親，像是急難救助或交通事宜都會做好。

早在竹東分局長之前，江建忠自嘉義縣警察局竹崎分局長調任時，也遇上當地人士放炮「歡送」。他認為，警察工作就是要勇於執法，如果過程顧忌太多，反而對於守秩序的善良民眾不公平。江建忠秉持這樣的理念說，每一項工作一定會造成被取締者、被干涉者不服，也會造成工作上負擔，這些都是必須要面對的。

新任三星分局長江建忠（右一）回到宜蘭三星家鄉服務，備受外界關注。記者林佳彣／攝影
新任三星分局長江建忠（右一）回到宜蘭三星家鄉服務，備受外界關注。記者林佳彣／攝影
宜蘭縣政府警察局今天上午進行卸、新任分局長聯合布達交接典禮。記者林佳彣／攝影
宜蘭縣政府警察局今天上午進行卸、新任分局長聯合布達交接典禮。記者林佳彣／攝影

警察 宜蘭

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