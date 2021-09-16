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國四車禍！大貨車高架摔落平面嚴重毀損 駕駛清醒送醫

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國四嚴重車禍！大貨車高架掉落平面車摔爛 駕駛清醒送醫

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導

台中市國道四號發生重大事故，一輛大貨車從國四路段不明原因掉落神岡區平面道路，車頭與車身嚴重毀損，消防員到場救出1名男子，男子右眼黑青、左腳右手骨折、意識清楚送慈濟醫院，進一步車禍原因有待釐清。圖／讀者提供
台中市國道四號發生重大事故，一輛大貨車從國四路段不明原因掉落神岡區平面道路，車頭與車身嚴重毀損，消防員到場救出1名男子，男子右眼黑青、左腳右手骨折、意識清楚送慈濟醫院，進一步車禍原因有待釐清。圖／讀者提供
國道4號神岡后里路段今早10點多發生重大車禍，一輛大貨車疑在高架道路上先與一輛轎車發生碰撞後，竟摔落至平面道路，車頭全毀，但50多歲駕駛僅右眼黑青、左腳右手骨折，意識清楚送慈濟醫院治療。

另與大貨車碰撞的轎車則是車尾嚴重變形，停在國4路肩，幸未因為嚴重碰撞同樣摔落地面，55歲女駕駛頭部外傷，意識清楚送豐原醫院救治。整起車禍還有待國道警方進一步釐清。

台中市國道四號發生重大事故，一輛大貨車從國四路段不明原因掉落神岡區平面道路，車頭與車身嚴重毀損，消防員到場救出1名男子，男子右眼黑青、左腳右手骨折、意識清楚送慈濟醫院，進一步車禍原因有待釐清。圖／讀者提供
台中市國道四號發生重大事故，一輛大貨車從國四路段不明原因掉落神岡區平面道路，車頭與車身嚴重毀損，消防員到場救出1名男子，男子右眼黑青、左腳右手骨折、意識清楚送慈濟醫院，進一步車禍原因有待釐清。圖／讀者提供
台中市國道四號發生重大事故，一輛大貨車從國四路段不明原因掉落神岡區平面道路，車頭與車身嚴重毀損，消防員到場救出1名男子，男子右眼黑青、左腳右手骨折、意識清楚送慈濟醫院，進一步車禍原因有待釐清。圖／讀者提供
台中市國道四號發生重大事故，一輛大貨車從國四路段不明原因掉落神岡區平面道路，車頭與車身嚴重毀損，消防員到場救出1名男子，男子右眼黑青、左腳右手骨折、意識清楚送慈濟醫院，進一步車禍原因有待釐清。圖／讀者提供
台中市國道四號發生重大事故，一輛大貨車從國四路段不明原因掉落神岡區平面道路，車頭與車身嚴重毀損，消防員到場救出1名男子，男子右眼黑青、左腳右手骨折、意識清楚送慈濟醫院，進一步車禍原因有待釐清。圖／讀者提供
台中市國道四號發生重大事故，一輛大貨車從國四路段不明原因掉落神岡區平面道路，車頭與車身嚴重毀損，消防員到場救出1名男子，男子右眼黑青、左腳右手骨折、意識清楚送慈濟醫院，進一步車禍原因有待釐清。圖／讀者提供
台中市國道四號一輛大貨車與自小客發生碰撞，大貨車當場摔落國四下方平面路段，自小客甩飛至國四路肩，所幸雙方駕駛救出後意識清楚，送醫治療。進一步車禍原因有待國道警察釐清。圖／讀者提供
台中市國道四號一輛大貨車與自小客發生碰撞，大貨車當場摔落國四下方平面路段，自小客甩飛至國四路肩，所幸雙方駕駛救出後意識清楚，送醫治療。進一步車禍原因有待國道警察釐清。圖／讀者提供

台中市國道四號一輛大貨車與自小客發生碰撞，大貨車當場摔落國四下方平面路段，自小客甩飛至國四路肩，所幸雙方駕駛救出後意識清楚，送醫治療。進一步車禍原因有待國道警察釐清。圖／讀者提供
台中市國道四號一輛大貨車與自小客發生碰撞，大貨車當場摔落國四下方平面路段，自小客甩飛至國四路肩，所幸雙方駕駛救出後意識清楚，送醫治療。進一步車禍原因有待國道警察釐清。圖／讀者提供

台中市國道四號一輛大貨車與自小客發生碰撞，大貨車當場摔落國四下方平面路段，自小客甩飛至國四路肩，所幸雙方駕駛救出後意識清楚，送醫治療。進一步車禍原因有待國道警察釐清。圖／讀者提供
台中市國道四號一輛大貨車與自小客發生碰撞，大貨車當場摔落國四下方平面路段，自小客甩飛至國四路肩，所幸雙方駕駛救出後意識清楚，送醫治療。進一步車禍原因有待國道警察釐清。圖／讀者提供

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