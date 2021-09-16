桃園新屋收容所2犬疑遭毒殺 動保處長王德吉：嚴懲不貸

昨天傍晚有民眾行經桃園市新屋區動保處收容所前藻礁路上，赫然發現有2隻狗口吐白沫倒臥在地，2狗疑似遭人下毒，議員黃敬平接受民眾陳情後痛批，犯嫌大膽竟於動保處收容所前放置毒物，應立即調查嚴懲；桃園市政府動物保護處長王德吉表示，已向楊梅警分局報案，若找到犯罪事實，犯嫌可能處一年以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五十萬元以上五百萬元以下罰金。

有民眾向黃敬平反映，昨天傍晚經過收容所附近約100公尺道路，發現2隻狗倒臥在地，其中1隻口吐白沫，後來發現是長期飼養於所內的犬隻雞蛋黃，另1隻則是所內名為所長的犬隻，2狗送醫後能回天乏術。

民眾指出，事發竟然是在距離收容所不到100公尺的位置，且現場留有疑似遭毒物混合的藍色餌食。

黃敬平出面呼籲，犯嫌公然挑戰公權力，意圖使犬隻誤食而亡，動保處為犬隻飼養者，具有訴訟當事人地位，應儘速提起刑事告訴，警察機關也應儘速啟動偵查程序，嚴懲不法人士。

王德吉表示，昨天民眾發現後，立即通知所內志工，但剛好處於下班時間，所內志工接到消息後立刻返回，到場時所長已離世，而雞蛋黃經志工搶救，再送往醫院，仍回天乏術，讓人相當痛心。