影／潮境受困礁岩釣客獲救 目睹同伴抱冰桶泅水被沖走

基隆市許姓男子到潮境公園尾端的海面礁岩釣魚，昨天下午因漲潮受困。他在午夜近12點獲救後，描述目睹陳姓釣客抱著冰桶，試圖從礁岩泅水回陸地時，被浪打到後從海面失蹤。救難人員今早持續在潮境海域搜尋陳男。

據了解，昨天有7、8名男子利用退潮時，從潮境公園末端海岸，涉水爬上海面礁岩釣魚。傍晚時慢慢漲潮，釣客先後回到岸上。陳男是倒數第2個離開礁岩的人，當時水位已高，最後抱著釣魚的冰桶往潮境陸地游，快到岸邊時，接連兩波海浪打過來鬆手，冰桶在海面漂浮，陳男不見蹤影。

目擊者說，看到陳男要下水時曾勸他留在礁石上，但他決定下水。同伴眼睜睜看著他被浪打倒，無力救援。

基隆市海巡單位和消防局昨晚6點半左右接獲報案，前往現場救援。初步研判許男受困礁石，因未受傷，暫無立即性危險。加上海象等因素，決定先用空拍機吊掛救生衣、頭盔給他穿戴，再成功投擲救生圈給他，確保安全。