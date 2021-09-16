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影／7旬翁迷途...還好身分證號碼沒忘 暖警護返家

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

行動不便的70歲涂姓男子，本月13日搭公車外出，卻忘記回家路，在公車站牌拄著枴杖徘徊，經民眾報請警方協助，涂也說不清楚住在那兒，好在他記得身分證號碼，經警查出他的身分後，擔心他再次迷途，好心護送他返家。

台中市警一分局繼中派出所於9月13日傍晚，接獲雙十路超商店員報案稱疑似有民眾需要協助，繼中派出所警員吳宗翰、吳佳侖立即到場協助，發現原來是70歲的涂翁搭乘公車外出散步，後來忘了該怎麼回家，不曉得該怎麼辦？只好在路邊休息。

警員吳佳侖詢問後，原來涂翁當日獨自搭乘公車至市區，原是想要吃完晚餐散步完再搭車返家，一時突然忘了不知道該在何處搭車、如何回家，因此，行動不便涂翁在公車站牌前拄著拐杖徘徊許久，超商店員發現該名民眾一直在徘徊，報請警方協助。

吳佳侖詢問涂翁之住址，涂翁一時慌張也說不清楚自己住哪，但他只記得自己的身分證號碼。因此，吳員查詢涂翁資料後，擔心涂翁再次迷途，親自護送老翁回到他霧峰的家，警員吳佳侖扶著行動不便的涂翁緩緩地走進家門，並且貼心提醒老翁往後外出務必小心，也要帶著自己身分證件。

警方呼籲如有民眾急需要幫助，可向警方尋求協助，如家裡有長輩需外出，務必留意其當天的身心狀況，如長輩可能遺忘回家的路時，可以留置自己家中住址及聯繫方式，或是將相關資訊縫在長輩常穿著的衣物上，方便警方盡快協助長輩回家。

行動不便的70歲涂姓男子搭公車外出，卻忘記回家路，經民眾報請警方協助，涂也說不清楚住在那兒，好在他記得身分證號碼，經警查出他的身分後，好心護送他返家。圖／警方提供
行動不便的70歲涂姓男子搭公車外出，卻忘記回家路，經民眾報請警方協助，涂也說不清楚住在那兒，好在他記得身分證號碼，經警查出他的身分後，好心護送他返家。圖／警方提供

公車 身分證

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