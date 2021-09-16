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頭城竹安橋曳引車與轎車碰撞 轎車駕駛一度受困

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導

宜蘭縣頭城鎮竹安橋今天清晨5點多發生曳引車與轎車碰撞事故，29歲曹姓轎車駕駛一度受困，警消趕抵出動破壞器材，花了近一小時破壞車體後，順利將駕駛救出送醫。

今天清晨5點36分，宜蘭縣政府消防局獲報竹安橋有車禍，有人受困車內，警消到現場一看，轎車車頭幾乎全毀，鈑金凹陷，駕駛曹男卡在駕駛座動彈不得，但意識清楚。

據了解，29歲曹男是頭城人，當時獨自駕車沿著竹安橋由南往北行駛，就在行經事故地點，不明原因與對向曳引車發生碰撞後，整個車頭毀損嚴重、鈑金凹陷。

曹男左小腿疑似骨折，雙腿和左手肘則有撕裂傷，是否涉及酒駕，警方將抽血檢測；至於曳引車61歲林姓駕駛沒有受傷，酒測值為0，車禍確切肇因待後續釐清。

頭城竹安橋發生曳引車與自小客車事故。圖／宜蘭縣政府消防局提供
頭城竹安橋發生曳引車與自小客車事故。圖／宜蘭縣政府消防局提供
自小客車駕駛受困，消防人員趕往現場搶救。圖／宜蘭縣政府消防局提供
自小客車駕駛受困，消防人員趕往現場搶救。圖／宜蘭縣政府消防局提供
自小客車駕駛受困，消防人員趕往現場搶救。圖／宜蘭縣政府消防局提供
自小客車駕駛受困，消防人員趕往現場搶救。圖／宜蘭縣政府消防局提供
一輛自小客車今天清晨5點多發生車禍，駕駛受困其中。圖／宜蘭縣政府消防局提供
一輛自小客車今天清晨5點多發生車禍，駕駛受困其中。圖／宜蘭縣政府消防局提供

宜蘭 救護車

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