8旬老嫗想孫卻在台南迷路 暖警自掏腰包協助投宿
「我好想念孫子，從高雄來台南要看他。」87歲莊姓老太太昨天凌晨在台南市中西區民權派出所前徘徊，員警上前關懷，得知她中途迷路，身上帶的錢不夠住宿，自掏腰包協助她投宿旅社後，昨天上午再請社工代叫計程車，讓她平安返回高雄市住處。
「阿嬤，妳要去那裡，這麼晚了還在街上？」台南市警二分局民權派出所副所長莊民誠、警員趙國君、黃浩庭，昨天凌晨零點多要執行巡邏勤務時，發現莊老太太推著嬰兒空車，獨自在派出所前來回走動。
員警主動趨前關心了解，老太太表示，因疫情期間無法時常見到台南家人，因想念孫子獨自從高雄坐火車到台南市，但不清楚孫子家地址，身上僅攜帶少許零錢，無法找到可下榻的旅社。
員警方解後，考量老太太獨自住在高雄市鼓山區，天色已晚飄著細雨，深怕她著涼，聯繫轄內旅社，由員警自掏腰包並駕乘巡邏車協助住下，並通知黃姓社工，於早上由社工代叫計程車讓她搭車返回鼓山，再由當地董姓里長接返老婦人回家。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言