快訊

順利升空！SpaceX「平民太空團」創造歷史性一刻

深度10公里！四川瀘州今晨發生6.0地震 已致2死3傷

8旬老嫗想孫卻在台南迷路 暖警自掏腰包協助投宿

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

「我好想念孫子，從高雄來台南要看他。」87歲莊姓老太太昨天凌晨在台南市中西區民權派出所前徘徊，員警上前關懷，得知她中途迷路，身上帶的錢不夠住宿，自掏腰包協助她投宿旅社後，昨天上午再請社工代叫計程車，讓她平安返回高雄市住處。

「阿嬤，妳要去那裡，這麼晚了還在街上？」台南市警二分局民權派出所副所長莊民誠、警員趙國君、黃浩庭，昨天凌晨零點多要執行巡邏勤務時，發現莊老太太推著嬰兒空車，獨自在派出所前來回走動。

員警主動趨前關心了解，老太太表示，因疫情期間無法時常見到台南家人，因想念孫子獨自從高雄坐火車到台南市，但不清楚孫子家地址，身上僅攜帶少許零錢，無法找到可下榻的旅社。

員警方解後，考量老太太獨自住在高雄市鼓山區，天色已晚飄著細雨，深怕她著涼，聯繫轄內旅社，由員警自掏腰包並駕乘巡邏車協助住下，並通知黃姓社工，於早上由社工代叫計程車讓她搭車返回鼓山，再由當地董姓里長接返老婦人回家。

台南市警二分局民權派出所警員，自掏腰包讓迷路的87歲莊老太太投宿旅社，不用露宿街頭。記者黃宣翰／攝影
台南市警二分局民權派出所警員，自掏腰包讓迷路的87歲莊老太太投宿旅社，不用露宿街頭。記者黃宣翰／攝影
87歲莊老太太想念孫兒，從高雄來台南探親中途迷路，警員在民權派出所前發現他，熱心協助在旅社住一晚。 記者黃宣翰／翻攝
87歲莊老太太想念孫兒，從高雄來台南探親中途迷路，警員在民權派出所前發現他，熱心協助在旅社住一晚。 記者黃宣翰／翻攝

社工 計程車 高雄市

延伸閱讀

婦幼展防疫審核慢？ 高市：已准辦但主辦方延期

女童清晨外出找賣菜媽媽 中途迷路暖警助母女團園

龍劭華拍片走得瀟灑 家屬連夜趕赴高雄處理後事

雲林婦人陳屍計程車 同居人8月就住大溪姊家稱躲避疫情

相關新聞

痛！中山高嘉義路段傳車禍 逾500萬保時捷衝進貨櫃車底

國道一號嘉義水上路段北上約268公里處，今天晚上7時許，發生一起車禍，一輛保時捷不明原因衝進貨櫃車底，雙方駕駛均未受傷，...

影／釣客受困礁石難救援 空拍機送救生衣、救生圈保命

基隆市潮境公園尾端的海面礁石，今晚有名釣客落海失蹤，救難人員搜尋中。另1人釣客受困礁石，消防人員評估無立即危險，先用無人...

頭城竹安橋曳引車與轎車碰撞 轎車駕駛一度受困

宜蘭縣頭城鎮竹安橋今天清晨5點多發生曳引車與轎車碰撞事故，29歲曹姓轎車駕駛一度受困，警消趕抵出動破壞器材，花了近一小時破壞車體後，順利將駕駛救出送醫。

西螺計程車女屍案解剖 採毛髮皮膚送驗

雲林縣西螺計程車後車廂女屍案疑是58歲蘇姓婦人，涉重嫌的鄭姓同居男友逃亡山區失溫死亡，案情成謎團；檢方昨天解剖蘇女遺體已...

桃園8旬長者大熱天蹲坐路旁 龍潭警協助返家

桃園市龍潭警分局聖亭派出所警員姚繼群、溫正忠昨天傍晚巡邏行經龍潭區工二路，發現1名長者蹲坐路旁，雖然已經入夜但天氣仍炎熱...

影／20年老車突冒煙 女駕駛急停路邊眼看燒成空殼

林姓女子下午駕駛一輛車齡20年轎車，行經台中市東區建成路時轎車左邊突然冒煙，林女從後照鏡發現後將車停在路旁，還來不及察看...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。