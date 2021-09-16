8旬老嫗想孫卻在台南迷路 暖警自掏腰包協助投宿

「我好想念孫子，從高雄來台南要看他。」87歲莊姓老太太昨天凌晨在台南市中西區民權派出所前徘徊，員警上前關懷，得知她中途迷路，身上帶的錢不夠住宿，自掏腰包協助她投宿旅社後，昨天上午再請社工代叫計程車，讓她平安返回高雄市住處。

「阿嬤，妳要去那裡，這麼晚了還在街上？」台南市警二分局民權派出所副所長莊民誠、警員趙國君、黃浩庭，昨天凌晨零點多要執行巡邏勤務時，發現莊老太太推著嬰兒空車，獨自在派出所前來回走動。

員警主動趨前關心了解，老太太表示，因疫情期間無法時常見到台南家人，因想念孫子獨自從高雄坐火車到台南市，但不清楚孫子家地址，身上僅攜帶少許零錢，無法找到可下榻的旅社。