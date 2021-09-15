影／20年老車突冒煙 女駕駛急停路邊眼看燒成空殼

林姓女子下午駕駛一輛車齡20年轎車，行經台中市東區建成路時轎車左邊突然冒煙，林女從後照鏡發現後將車停在路旁，還來不及察看轎車就突然起火，驚動附近居民報案，警、消獲報到場將火勢撲滅，轎車已燒到近乎空殼，初步不排除是機械老舊引起，詳細起火原因待消防局火調科後續調查。

據查，林姓女子（34歲）今天晚間6時許，駕駛20年的轎車，沿建成路行駛到正義街附近時，林女透過後照鏡看到轎車左後方「冒煙」，疑似機件異常，林女趕緊將轎車停在路旁，準備察看轎車問題，沒想到林女一下車，轎車左側車身就突然起火燃燒，附近居民發現，趕緊通報警、消到場。