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執行署台北分署助弱勢義務人 溫馨度中秋

中央社 / 台北15日電

行政執行署台北分署表示，之前執行案件得知1名義務人生活困苦，分署長指示愛心社發起捐款活動，今天將募得2萬3500元連同水果、物資，由分署長送至義務人家中，溫馨度中秋。

台北分署指出，中秋佳節將近，分署長葉自強帶領愛心社人員於今天上午至轄區內弱勢義務人家中致贈水果、生活物資及愛心捐款新台幣2萬3500元，供其應急之用，微薄的心意，但包含著滿滿的愛心與溫暖。

分署指出，這名義務人因罹疾病無法從事繁重工作，又要獨自一人負擔父親長住安養院的費用，並照顧因精神疾病無法工作的弟弟，全家生活費及承租公宅的房租支出僅能靠著其微薄的收入及低收入戶補助勉強支應。

日前這名義務人因腳受傷無法工作，導致喪失收入來源，連父親安養院應繳費用也遲延未繳，生活困頓。葉自強得知後，立即指示台北分署愛心社發動愛心捐助活動，並獲得熱烈迴響，僅數天即募得現金2萬3500元。

這名義務人感謝台北分署帶給他們一家人的溫暖，還說已經1個多月沒工作收入，生活壓力真的好大。

台北分署表示，雖然身為執法機關，但對於弱勢民眾的關懷從不停歇，在執法過程中只要遇到生活困頓的義務人，台北分署不僅提供專業的法律意見，也會協助轉介台北市政府社會局、就業服務處等政府機關尋求協助，分署愛心社更會主動發起捐助活動，透過捐贈物資或現金的方式，幫助義務人度過難關，並傳達台北分署最深的關懷。

愛心 安養院

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