怎麼撞的？台南六甲林鳳營2輛小貨車對撞 竟不在車道上
台南六甲林鳳營車站往台一省道方向南65道路，今天下午3點29分許發生兩輛小貨車相撞意外， 2名貨車駕駛受困，其中一車上的助手自行脫困，台南市消防局派遺六甲、官田、柳營及麻豆分隊共11人前往救援，利用器材破壞車體在4點14分許陸續將兩人救出，初步檢視小腿及頭部有挫傷，意識清楚，3人都送往柳營奇美醫院治療中。
六甲消防分隊長莊竣博帶隊趕抵現場時，兩輛貨車是車頭對撞，因重大撞擊凹陷變形，駕駛受困在車內，經請麻豆分隊支援器材車後，陸續將駕駛脫困救出，意識都算清楚，肇事原因由警方調查中。
初步了解，車禍的地點不在車道上而是人行道上，警方也好奇「怎麼撞的？」據指出當時有一輛貨車是停車在休息，另小貨車不知何故衝撞上來，但因駕駛都受傷送醫，警方對相關說法還將進一步調查以釐清車禍發生原因。
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