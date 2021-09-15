怎麼撞的？台南六甲林鳳營2輛小貨車對撞 竟不在車道上

台南六甲林鳳營車站往台一省道方向南65道路，今天下午3點29分許發生兩輛小貨車相撞意外， 2名貨車駕駛受困，其中一車上的助手自行脫困，台南市消防局派遺六甲、官田、柳營及麻豆分隊共11人前往救援，利用器材破壞車體在4點14分許陸續將兩人救出，初步檢視小腿及頭部有挫傷，意識清楚，3人都送往柳營奇美醫院治療中。

六甲消防分隊長莊竣博帶隊趕抵現場時，兩輛貨車是車頭對撞，因重大撞擊凹陷變形，駕駛受困在車內，經請麻豆分隊支援器材車後，陸續將駕駛脫困救出，意識都算清楚，肇事原因由警方調查中。