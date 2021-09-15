影／「嗶嗶哥」精采花式交通指揮 獲縣長王惠美表揚

在繁忙的彰化市中山路與東民街口，常會看到一名警員站在路中，不分寒暑，吹著嗶嗶響亮哨音，搭配獨有的花式節奏指揮法，引人目光，還自製宣導牌，苦口婆心勸說用路人遵守交通秩序，他就是人稱「嗶嗶哥」的彰化縣警察局交通隊員江敦霖，他的用心與奉獻，今天獲得彰化縣長王惠美表揚。

江敦霖是彰化縣埔心鄉人，民國79年任職臺北市大安分局、84年調至保四總隊第五大隊、90年轉調至員林分局林厝派出所，91年再調往交通隊至今，從警生涯31年，其中任交通警察職務已逾19年，執行職務認真負責，自從警至今始終如一，連續30年都獲各級主管予以甲等的優良考評。

最近又有民眾在網路稱讚他在路口認真而精彩的表現，縣長王惠美在新任局長吳坤旭新上任，特別在今天表揚江敦霖，希望警察同仁都能像江敦霖一樣，在新局長吳坤旭帶領下，都能堅守崗位，發揮創意，讓彰化縣的治安與交通做得更好。

王惠美說，提到江敦霖或許很多人不知道，但說起「嗶嗶哥」大家就耳熟能詳，他不只將把警察工作當成職業，更視為是志業，自己製作道具，再透過獨特的方式，利用短短幾秒向停等紅燈的民眾宣傳交通安全，警察執行交通勤務的重點不是開罰單，而是要讓大家曉得如何遵守規則，他努力把握時間讓交通安全深植民心，藉此表揚，謹向「嗶嗶哥」致謝。

縣警局交通隊長林世明說，只要「嗶嗶哥」站在路口，就會展現警察的專業。為了減低交通壅塞及維持交通順暢，他會用響亮的吹哨音及搭配花式節奏指揮法，流暢又俐落的指揮方式，常令人讚賞。他同時又自製交通安全標語牌，當街宣導行車要開頭燈、路口放慢車速等安全準則，活潑生動的內容令用路人耳目一新，堪稱「交通隊之光」。

江敦霖說，交通教育是相當重要的一環，街頭就是最好的執法教材，比照本宣科更有效，100人當中只要有1人聽進去，並且真正去做，等於救了至少1個家庭，達到他宣導的目的。