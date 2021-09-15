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影／斷絕「人與人的連結」 彰縣豆干厝私娼寮拆了
彰化縣溪湖鎮湖西巷俗稱的「豆干厝」以鐵皮屋搭建私娼館從事色情交易，70歲翁姓婦人雇女子大膽招搖當街拉客，讓地方人相當困擾，去年彰化地方法院將翁婦依妨害風化罪判刑後，縣府與警察局今日出動怪手將豆干厝私娼寮拆除，展現打擊犯罪決心。
「豆干厝」一整排鐵皮屋是地方熟知的紅燈區，不只本地人經過時，常會被大膽婦人攔下騷擾，也常有外地尋芳客會前來尋花問柳，溪湖警分局去年10月間又接獲民眾檢舉前往查緝，警方將經營的翁婦等移送法辦。
警方查出，70歲翁婦長年雇用多名年長婦人從事色情服務，每次攬客交易費用從800到1000元不等，翁婦每次向服務的小姐抽取水電費100元，甚至在大門設置電子遙控器防止警方查緝，去年翁婦被移送法辦後並遭判刑。
彰化縣長王惠美上任後即在政府治安會報指示相關局處，對於警察局通報曾經涉及犯罪場所，應優先處理、儘速完成查報流程，認定為違章建築，即予拆除，今日縣府與警察局將違建「豆干厝」拆除夷為平地，在疫情期間「斷絕人與人接觸的犯罪溫床」。
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