快訊

混打高端計畫解莫德納孤兒？柯文哲嗆：超出我的理解

整理包／五倍券8大部會加碼怎麼抽 優惠細節看這裡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／斷絕「人與人的連結」 彰縣豆干厝私娼寮拆了

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣溪湖鎮湖西巷俗稱的「豆干厝」以鐵皮屋搭建私娼館從事色情交易，70歲翁姓婦人雇女子大膽招搖當街拉客，讓地方人相當困擾，去年彰化地方法院將翁婦依妨害風化罪判刑後，縣府與警察局今日出動怪手將豆干厝私娼寮拆除，展現打擊犯罪決心。

「豆干厝」一整排鐵皮屋是地方熟知的紅燈區，不只本地人經過時，常會被大膽婦人攔下騷擾，也常有外地尋芳客會前來尋花問柳，溪湖警分局去年10月間又接獲民眾檢舉前往查緝，警方將經營的翁婦等移送法辦。

警方查出，70歲翁婦長年雇用多名年長婦人從事色情服務，每次攬客交易費用從800到1000元不等，翁婦每次向服務的小姐抽取水電費100元，甚至在大門設置電子遙控器防止警方查緝，去年翁婦被移送法辦後並遭判刑。

彰化縣長王惠美上任後即在政府治安會報指示相關局處，對於警察局通報曾經涉及犯罪場所，應優先處理、儘速完成查報流程，認定為違章建築，即予拆除，今日縣府與警察局將違建「豆干厝」拆除夷為平地，在疫情期間「斷絕人與人接觸的犯罪溫床」。

溪湖鎮湖西巷俗稱的「豆干厝」以鐵皮屋搭建私娼館從事色情交易，縣府與警察局今日出動怪手將豆干厝私娼寮依違建拆除，展現打擊犯罪決心。圖／警方提供
溪湖鎮湖西巷俗稱的「豆干厝」以鐵皮屋搭建私娼館從事色情交易，縣府與警察局今日出動怪手將豆干厝私娼寮依違建拆除，展現打擊犯罪決心。圖／警方提供
溪湖鎮湖西巷俗稱的「豆干厝」以鐵皮屋搭建私娼館從事色情交易，縣府與警察局今日出動怪手將豆干厝私娼寮依違建拆除，展現打擊犯罪決心。圖／警方提供
溪湖鎮湖西巷俗稱的「豆干厝」以鐵皮屋搭建私娼館從事色情交易，縣府與警察局今日出動怪手將豆干厝私娼寮依違建拆除，展現打擊犯罪決心。圖／警方提供
溪湖鎮湖西巷俗稱的「豆干厝」以鐵皮屋搭建私娼館從事色情交易，縣府與警察局今日出動怪手將豆干厝私娼寮依違建拆除，展現打擊犯罪決心。圖／警方提供
溪湖鎮湖西巷俗稱的「豆干厝」以鐵皮屋搭建私娼館從事色情交易，縣府與警察局今日出動怪手將豆干厝私娼寮依違建拆除，展現打擊犯罪決心。圖／警方提供

警察 違建 紅燈區

延伸閱讀

中秋連假國1彰化員林段恐壅塞 可改走台61線

中秋節連假國1彰化至員林路段易壅塞 可改走台61線

警破獲推特首宗色情直播群 22歲「榕兒」粉絲破16萬人吸金逾200萬

金門金沙地區發生田野火災 鐵皮屋全毀幸屋內瓦斯桶未引爆

相關新聞

西螺女遺體木乃伊化 採毛髮皮膚送法醫研究所鑑定

雲林縣西螺鎮58歲蘇姓女子失蹤50天後被警方在中山路公有停車場一輛計程車後車廂發現遺體，家屬認屍後，檢方今天解剖釐清死因...

影／太可怕！婦騎車闖紅燈狠狠遭撞 驚悚畫面曝光

宜蘭縣冬山鄉發生一起車禍，一名婦人騎車闖紅燈，被綠燈直行的機車狠狠撞擊，畫面中可以看到撞擊力道相當猛烈，機車零件散落在地...

彰濱線材廠太陽能設施起火 如涉疏失最重可處罰500萬

位在彰濱工業區彰化縣鹿港鎮鹿工南3路一家棒材、線材供應廠，今天上午疑因工廠太陽能發電配電盤繼電器起火，彰化縣消防局第三大...

龍劭華人生畫句點 歸途家屬悲喊「爸爸我們要上車了」

「爸爸我們要上車了！」藝人龍劭華昨晚於高雄猝逝，享壽68歲，死訊震驚演藝圈內外，今檢警相驗死因，確認龍為疾病致死，家屬沒...

防疫津貼為何這些人領不到？政府應給予寄養家庭支持

住在新北的五歲小女孩琪琪（化名）是曾遭家暴的個案，媽媽再婚後，琪琪與媽媽來到「新家」，卻因為遭到繼父不當對待，而被安置住進寄養家庭。

怎麼撞的？台南六甲林鳳營2輛小貨車對撞 竟不在車道上

台南六甲林鳳營車站往台一省道方向南65道路，今天下午3點29分許發生兩輛小貨車相撞意外， 2名貨車駕駛受困，其中一車上的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。