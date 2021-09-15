因疫情台中男街友變人球？ 中市府：他不願住特約旅館

新冠肺炎疫情持續，市議員林祈烽今指出，接獲通報有一男性街友住在西屯區福星公園涼亭多日，飲食有一餐沒一餐的，前往探視後，要求市府介入安置，但社會局僅派員陪同快篩，又把人載回公園。林祈烽批評，疫情期間街友變人球？社會局表示，曾安置街友住特約旅館，但數天後他又回公園，已派員持續關心。

林祈烽表示，他會同立委張廖萬堅副主任賴威志及里長廖婉菁前往探視這名街友，現場看到他無水可喝、無飯可吃，隨即提供。這名街友說，住公園涼亭1個月，沒有人關心，吃住都在涼亭內，僅靠里長和民眾接濟。原住北區，家人都已離世，無力租屋，也沒有親人可以照顧，才成為街友。

林祈烽議員服務處個案通報給市府相關單位，要求社會局提供安置場所。沒想到，過了幾天，街友又回到福星公園，經查詢，市府人員載他去做快篩後又載回公園。

林祈烽抨擊，疫情期間，市府是把街友當人球踢嗎？街友的安置工作就是做PCR快篩而已嗎？福星公園不是街友安置所，請盧市府負起責任，確實提供街友口罩等個人防護物資，以及一個可以棲身、盥洗和用餐的地方，不要讓街友在疫情期間變成無人聞問的人球！

市府社會局表示，除協助街友PCR，結果為陰性，另民間安置單位表示不便收容，考量上周颱風來襲，暫時安置在特約旅館，但數天後街友不願續住，又返回公園。社會局持續與民間安置單位保持聯絡，同時連結資源，協助該名街友生活費、復健費及物資幫助。